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Kırmızı et yemek isteyenleri heyecanlandıran gelişme: Fiyatlar sabitlendi! İşte güncel fiyatı...

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PERDER ve ESK'nın yaptığı anlaşmaya göre, ramazan boyunca kırmızı et fiyatları değişmeyecek. Bu anlaşma, Derneğin üyesi olan marketlerde geçerli olacak.

Kırmızı et yemek isteyenleri heyecanlandıran gelişme: Fiyatlar sabitlendi! İşte güncel fiyatı... mask
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Ankara PERDER ve ESK iş birliğiyle ramazan ayında kırmızı et fiyatları sabit. Ankara'da Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) arasında imzalanan protokol sayesinde, ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatları değişmeyecek. Bu sayede, vatandaşlar piyasa fiyatının altında kırmızı et alabilecek. Protokole göre, Ankara PERDER üyesi marketlerde dana kıyma kilogramı 324 lira, dana kuşbaşı kilogramı ise 354 lira olarak satılacak.

Abidinpaşa'da bir marketin müdürü olan İbrahim Ünsal, bu uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ünsal, kırmızı et fiyatlarının sabitlenmesinin hem tüketicileri hem de esnafı sevindirdiğini söyledi. Ünsal, "Bu karar çok isabetli ve doğruydu." dedi.

FİYATLAR SABİTLENDİ

İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarının sabit kalması için ESK ve İstanbul PERDER arasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma sayesinde vatandaşlar, et ihtiyaçlarını uygun fiyatlara karşılayabilecekler.

Kaynak: Kamu Son Haber

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09 Mar 2024 - 05:13 - Ekonomi

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