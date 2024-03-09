Yatırımcıların yeni aracı belli oldu: Para katlama çılgınlığı!

Türkiye'de yatırım araçlarının performansı, TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Ocak ayında BIST 100 endeksinin açık ara önde olduğunu gösterdi. BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile hesaplandığında yüzde 9,74, TÜFE ile hesaplandığında ise yüzde 8,91 oranlarında reel getiri sağladı. Diğer yatırım araçları ise hem Yİ-ÜFE hem de TÜFE bazında yatırımcısına kaybettirdi.

Bu araçlar arasında en çok kaybettiren ise Euro oldu. Euro, Yİ-ÜFE ile değerlendirildiğinde yüzde 2,37, TÜFE ile değerlendirildiğinde ise yüzde 3,11 oranında reel kayıp verdi. Üç aylık dönemde de BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile yüzde 6,02, TÜFE ile yüzde 0,91 oranlarında reel getiri sağlayarak en iyi performans gösteren yatırım aracı oldu. Euro ise üç aylık dönemde de en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kaldı. Euro, Yİ-ÜFE ile yüzde 1,76, TÜFE ile ise yüzde 6,50 oranlarında reel kayıp verdi.



Altın, yılın ilk yarısında en iyi performans gösteren yatırım aracı oldu. Altın fiyatları, üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile hesaplandığında yüzde 3,38 artışla reel kazanç sağladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile hesaplandığında ise yüzde 4,72 azalışla reel kayıp yaşadı. Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ise hem Yİ-ÜFE hem de TÜFE ile hesaplandığında yatırımcısına en çok zarar veren yatırım aracı oldu.

Yİ-ÜFE ile yüzde 21,66, TÜFE ile yüzde 27,80 oranında değer kaybetti. Borsa İstanbul 100 (BİST 100) endeksi ise son bir yılda hem Yİ-ÜFE hem de TÜFE ile hesaplandığında en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Yİ-ÜFE ile yüzde 24,45, TÜFE ile yüzde 9,71 oranında reel getiri sağladı. Diğer döviz kurları ve mevduat faizi ise hem Yİ-ÜFE hem de TÜFE ile hesaplandığında reel kayıp yaşadı.

Kaynak: Kamu Son Haber