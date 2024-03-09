Başkasının mülküyle kapora alıyorlar! Dolandırıcıların akıl almaz oyunu...

İstanbul'da emlak dolandırıcılığı pes dedirtti... Asayiş Şube Müdürlüğü, Pendik'te bazı emlak şirketlerinin ilan sitelerinde sahte daire satışı ilanları vererek vatandaşları kandırdığını açıkladı. Bu şirketler, daha önce kiraladıkları evlerin fotoğraflarını ve belgelerini kullanarak, ev sahiplerinin haberi olmadan internetten satışa çıkardıkları belirlendi. Bu tür dolandırıcılıklara karşı vatandaşların dikkatli olması ve ev almadan önce tapu kaydını kontrol etmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Şüpheliler, evleri müşterilere gösterirken mevcut kiracıları tanıdıklarını söyleyerek samimi bir hava yarattılar. Mağdurlara güven verdikten sonra, evin satış fiyatını piyasanın çok altında belirleyerek "Bu fırsatı kaçırmayın" dediler. Mağdurlardan 'ön ödeme' adı altında para aldılar ve dolandırdılar. Ekipler, 7 farklı eylem yaptıklarını tespit etti ve 6 şüpheliyi yakaladı. İşyerinde tabanca bulundu. Zanlılar, adliyeye gönderildi. 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, birine adli kontrol verildi. Müştekilerden Mustafa Alkama, Sultanbeyli'den kardeşi için ev ararken dolandırıldığını anlattı.



Alkama, internetten gördüğü bir daireyi kardeşiyle birlikte gezdikten sonra satın almak istediğini söyledi. "Emlakçıyla 935 bin liraya anlaştık. 10 bin lira kapora vermek istedim, kabul etmedi. 20 gün süre istedim, verdi. 135 bin lira kapora ödedim, sözleşme imzaladım. Ama sonra emlakçılar kardeşimin işyerine gelip bize iyilik yaptıklarını, daireyi ucuza verdiklerini, paralarına ihtiyaç duyduklarını söylediler. 'Bize de iyilik yap, elinde ne varsa bize ver, biz de başkasına satalım, kaporanı verelim.' dediler." ifadesini kullandı.



Alkama, kardeşinin altınlarını satıp 600 bin lira verdiği daireyi alamadığını, kendisinden de 14 bin lira tapu harcı istendiğini ancak böyle bir talebin tapu dairesinden gelmediğini söyledi. Bu durumdan şüphelenen Alkama, polise başvurarak dolandırıcı olduklarını iddia ettiği kişilerden davacı oldu. Alkama, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek ve mağduriyetinin giderilmesini umduğunu belirtti.

Bir başka mağdur Nilüfer Apak ise Kartal'da beğendiği bir ev için 290 bin lira kapora ödediğini ancak daha sonra aynı evin başka bir firmada satışta olduğunu gördüğünü anlattı. Evin gerçek sahibiyle görüştüğünde de böyle bir satışın olmadığını öğrenen Apak, parasını geri almak istedi ancak başaramadı. Apak, polise şikayette bulunduktan sonra şüphelilerin korkup parasını geri ödediğini ancak şikayetinden vazgeçmeyeceğini ifade etti. Apak, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı uyanık olmaya çağırdı.

Kaynak: Kamu Son Haber