- Ekonomi

Cumhurbaşkanı kararıyla yeni vergi müfettişleri atandı: İşte isimler...

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Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, Milli Savunma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'ne Cumhurbaşkanlığı kararı ile atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla yeni vergi müfettişleri atandı: İşte isimler... mask
Cumhurbaşkanı kararıyla yeni vergi müfettişleri atandı: İşte isimler...
Cumhurbaşkanı kararıyla yeni vergi müfettişleri atandı: İşte isimler...
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Lojistik Genel Müdürlüğüne yeni bir atama yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, bu göreve Erbil Özdemir getirildi. Özdemir'in yerine ise eski Lojistik Genel Müdürü Veysel Uyar'ın hangi göreve atanacağı henüz açıklanmadı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık olan Gaziantep Bölge Müdürlüğüne, Özcan Şahin atandı.

Cumhurbaşkanı kararıyla yeni vergi müfettişleri atandı: İşte isimler...
Cumhurbaşkanı kararıyla yeni vergi müfettişleri atandı: İşte isimler...

Cumhurbaşkanı kararıyla yeni vergi müfettişleri atandı: İşte isimler...

Kaynak: Kamu Son Haber
# Bir, Erdoğan, şahin, Devlet

09 Mar 2024 - 04:44 - Ekonomi

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