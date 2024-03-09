Cumhurbaşkanı kararıyla yeni vergi müfettişleri atandı: İşte isimler...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Lojistik Genel Müdürlüğüne yeni bir atama yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, bu göreve Erbil Özdemir getirildi. Özdemir'in yerine ise eski Lojistik Genel Müdürü Veysel Uyar'ın hangi göreve atanacağı henüz açıklanmadı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık olan Gaziantep Bölge Müdürlüğüne, Özcan Şahin atandı.

Kaynak: Kamu Son Haber