Kredi kartı kullanan herkese bela oldu: Bunu kontrol edin yoksa...

Bu uygulama, daha önce müşterilere bildirilmediği için yasal olmayabilir.



Tüketici haklarına aykırı olarak bankaların yeni ücret ve komisyonlar uygulamaya koyduğu belirtiliyor. Bankaların, kredi kartı verirken otomatik fatura ödeme talimatı için komisyon almadıklarını ancak daha sonra bu hizmet için ücret istediklerini söyleyen tüketiciler, mağdur olduklarını belirtiyor.

Bu durumun hukuki bir dayanağı olmadığını vurgulayan uzmanlar, bankaların sözleşme şartlarını değiştirmeden önce tüketicilere yazılı olarak bildirmesi ve onay alması gerektiğini hatırlatıyor. Aksi takdirde tüketicilerin kredi kartlarını ve ödeme talimatlarını iptal etme hakkı olduğunu ifade ediyor. Bankalar ise bu uygulamanın geçici bir kampanya olduğunu ve süresinin bittiğini savunuyor. Bu konuda tüketicilerin ne yapabileceği ve bankaların nasıl denetleneceği konusunda uzman görüşleri şöyle…

MAĞDURİYETLERİNİZİ BİLDİRİN

Otomatik fatura ödemesi talimatlarında bankaların ücret istemesi, tüketicilerin tepkisine neden oluyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu konuda şikayetlerin arttığını belirterek, tüketicilerin haklarını aramaları gerektiğini vurguladı. Ağaoğlu, bankaların sözleşme maddelerini değiştiremeyeceklerini ve fiyat/ücret değişikliklerini 1 ay önce yazılı olarak bildirmek zorunda olduklarını hatırlattı. Ağaoğlu, tüketicilerin bu durumda CİMER üzerinden Merkez Bankası’na veya Alo 175 Hattı’na şikayet başvurusunda bulunabileceklerini söyledi. Ağaoğlu, “Tüketiciler dikkatli olmalı ve haklarını savunmalı.” dedi.



‘TÜKETİCİNİN LEHİNE YORUMLANIR’

Tüketicilerin kredi kartı aidatı ödememek için otomatik ödeme talimatı vermişken şimdi ise bu ödemeler için masraflarla karşılaşmalarını değerlendiren Avukat Hanife Emine Kara, “Öncelikle bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması sebebiyle tüketici içeriğine etki edememişse o sözleşme koşulunun tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir ve bu sözleşme şartı tüketici aleyhine dengesizliğe neden oluyorsa hükümsüzdür” ifadelerini kullandı.

Kara, şu cümleleri aktardı: “Banka ile müşteri arasındaki sözleşmede tüketicinin anlayabileceği açık dilin kullanılmış olması gerek. Sözleşmede olan bir hükmün açık olmaması veya birden çok anlama gelmesi hâlinde bu hüküm, tüketicinin lehine yorumlanır. Böylece banka ile müşterinin akdedilen sözleşmede otomatik ödeme talimatı için sonradan bir masraf alınacağı yazmıyorsa kesinlikle banka masraf kesintisi yapamayacaktır. Bu gibi durumlarla karşılaşan tüketiciler hesap dökümlerini alarak, E- devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalı.”

Kaynak: Kamu Son Haber