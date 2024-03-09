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Şimşek kritik virajda

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği kritik mücadele saat 13.30'da başlayacak

Şimşek kritik virajda mask
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TRENDYOL Süper Lig'de haftaya 33 puanla 13. sırada giren Corendon Alanyaspor, 29. hafta maçında bugün Sivasspor'a konuk olacak. 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak olan zorlu mücadele için dün hazırlıklarını tamamlayarak Sivas'a giden turuncu yeşilli ekip, Trabzonspor'un ardından Sivasspor'u da mağlup ederek 2'de 2 yapmak istiyor. Karşılaşma öncesi Corendon Alanyaspor'da sakatlığı yeniden nükseden Andersson ile sakatlığı devam eden Ui-Jo Huwang dışında eksik bulunmuyor. Ev sahibi Sivasspor'da ise sakatlıkları bulunan Burak Kapacak, Alaaddin Okumuş ve Bartuğ Elmaz bugünkü maçta forma giymeyecek. Kırmızı beyazlı ekipde N'Jie'nin durumu ise bugün netlik kazanacak. Cemali AYDINOĞLU

Şimşek kritik virajda

Kaynak: Spor SERVİSİ
# Olacak, Saat, devam

09 Mar 2024 - 04:08 - Spor

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