Muhteşemsin Alanyaspor 1-2

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün Sivasspor'un konuğu oldu. Ligde ateş hattından uzaklaşmak için mücadele veren turuncu yeşilli ekip, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı kritik mücadeleden 3 puanla ayrılmasını bildi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısına baskılı başlayan Alanyaspor, 49. dakikada Ahmet Hassan ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Sivasspor, bu gole 64. dakikada Manaj'ın frikik golüyle cevap vererek skoru 1-1'e getirdi. Galibiyet golü için bastıran Alanyaspor'da Trabzonspor maçının yıldızı Oğuz Aydın, Sivas'ta da sahneye çıktı. Takipçiliğini konuşturan gurbetçi yıldız Caner Osmanpaşa'nın savunmadan çıkarken yaptığı hatayı affetmedi ve topu kaparak filelerle buluşturdu. Karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Corendon Alanyaspor 36 puana yükselirken, 6 maç sonra kaybeden Sivasspor 38 puanda kaldı. Cemali AYDINOĞLU

MAÇIN DETAYLARI

Maç sona erdi.

90'

Hakem Ali Sansalan Alanyaspor hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

90'

Top auta çıkıyor. Alanyaspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

90'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Queensy Menig ancak isabet yok.

90'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

90'

Deplasman Takımı atağı ofsayt ile kesiliyor.

90'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

90'

Sivasspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

90'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

90'

Ali Sansalan Sivasspor lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

90'

Alanyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Sivasspor.

90'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu stadında, İbrahim Akdağ sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

89'

Oyuncu değişikliği! Fatih Tekke oyuncu değişikliğine gidiyor. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Pione Sisto, çıkan oyuncu Koka.

88'

Sivasspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

88'

Sivasspor takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Rey Manaj.

88'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu stadında, Sivasspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

87'

İbrahim Akdağ kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

86'

Oyuncu değişikliği! Sivasspor takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Roman Kvet , çıkan oyuncu Murat Paluli.

86'

Ali Sansalan taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.

85'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

85'

Sivasspor takımı golü bulabilirdi ama İbrahim Akdağ çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

83'

Taç Alanyaspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

82'

Oyuncu değişikliği! Alanyaspor için oyuncu değişikliği. Leroy Fer çıkan oyuncu, Joao Novais giren oyuncu.

82'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Yusuf Özdemir, oyuna giren oyuncu Nuno Miguel Reis Lima.

81'

Frikik! Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Sivasspor.

81'

Sivasspor rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

79' Alanyaspor, Oğuz Aydın'ın golüyle deplasmanda 2-1 öne geçti.

78'

Top auta çıkıyor. Sivasspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

78'

Maçın hakemi Ali Sansalan, Alanyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

76'

Alanyaspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

75'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Alanyaspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

74'

Alanyaspor oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Carlos Eduardo, çıkan oyuncu Efecan Karaca.

73'

Oyuncu değişikliği. Bengali Fode Koita sahadan çıkan oyuncu, İbrahim Akdağ maça dahil olan oyuncu.

73'

Oyuncu değişikliği! Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu stadında oynanan maçta Sivasspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Hakan Arslan, sahayı terk eden oyuncu Mijo Caktas.

73'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

71'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

71'

Alanyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Sivasspor.

71'

Ali Sansalan autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

70'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

69'

Leroy Fer, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Sivas şehrinde skor değişmedi.

68'

Ali Sansalan Sivasspor yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Alanyaspor atışı kullanacak taraf.

67'

Aut atışını kullanacak takımSivasspor.

67'

Taç Alanyaspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

66'

Maçın hakemi, sarı kartını Fidan Aliti için kullandı.

66'

Faul! ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.

65'

Sarı Kart! Hakem Ali Sansalan kartını ev sahibi takım takımdan Rey Manaj için kullanıyor. Kart cezalısı durumuna düşen oyuncu bir sonraki hafta yok.

65'

Serbest vuruş! Ali Sansalan Sivasspor yarı alanında hücumda olan Alanyaspor lehine faul çalıyor.

64'

Sivasspor takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Queensy Menig, çıkan oyuncu Azizbek Turgunbaev.

64'

Oyuncu değişikliği! Sivasspor takımında giren oyuncu Clinton N'Jie, çıkan oyuncu Emrah Bassan.

63'

Gol! Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda skora denge geliyor. Rey Manaj golün sahibi. Skor şimdi 1-1.

62'

Serbest vuruş! Sivasspor rakip ceza sahası üzerinden frikik kullanacak.

62'

Sarı kart! Alanyaspor takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Jure Balkovec.

61'

Alanyaspor için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Yusuf Özdemir.

60'

Hakem Ali Sansalan düdüğünü çalıyor ve ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Sivasspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

60'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu stadında, Alanyaspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

59'

Rakip yarı sahada gol arayan Sivasspor şimdi taç atışı kullanacak.

58'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

58'

Sivasspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

57'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Alanyaspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

57'

Sivasspor Alanyaspor yarı sahasında faul kazanıyor.

55'

Sivasspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

54'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Alanyaspor.

53'

Bengali Fode Koita isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Sivas şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

52'

Maçın hakemi Ali Sansalan, Sivasspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

51'

Sivasspor takımında Bengali Fode Koita sarı kart ile cezalandırıldı.

51'

Ali Sansalan Alanyaspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

50'

Sivasspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

49' Alanyaspor, Ahmed Hassan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İkinci yarı başladı.

Maçın hakemi Ali Şansalan ilk yarıyı bitirdi.

44'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Alanyaspor.

41'

Serbest vuruş! Ali Sansalan Alanyaspor yarı alanında hücumda olan Sivasspor lehine faul çalıyor.

40'

Ali Sansalan autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

40'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Sivasspor takımında şutu çeken oyuncu Rey Manaj.

39'

Sivasspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

38'

Taç. Kullanacak takım Alanyaspor. Sivasspor yarı sahasında gol için yüklenen deplasman Takımı taç atışını kullanacak.

37'

Hakem Ali Sansalan Alanyaspor hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

36'

Ali Sansalan taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Sivasspor.

34'

Alanyaspor rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

31'

Serbest vuruş! Sivasspor Alanyaspor kalesine yakın yerden frikik kullanacak.

29'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

28'

Rakip yarı sahada gol arayan Sivasspor şimdi taç atışı kullanacak.

27'

Taç Sivasspor takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

26'

Sarı kart! Mijo Caktas maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

26'

Faul! deplasman Takımı rakip sahadan atışı kullanacak.

25'

Ali Sansalan taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.

24'

Sivasspor Alanyaspor yarı sahasında faul kazanıyor.

22'

Ev sahibi takım rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Sivasspor.

21'

Ali Sansalan Sivasspor için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Alanyaspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

16'

Ali Sansalan Sivasspor lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

15'

Sivasspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

15'

Sivasspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

15'

Sivasspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Alanyaspor.

13'

Aut atışını kullanacak takımAlanyaspor.

13'

Frikik! Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Sivasspor.

12'

Hakem Ali Sansalan düdüğünü çalıyor ve ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Sivasspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

10'

Azizbek Turgunbaev çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

7'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

6'

Korner kazanan takım Alanyaspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Richard.

4'

Ofsayt! Sivasspor atağı, hakem Ali Sansalan tarafından çalınan ofsayt düdüğü ile sonlanıyor.

3'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Sivasspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

3'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

0'

Maç başladı.

Kaynak: Spor SERVİSİ