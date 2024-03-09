Yedibilim Koleji Dilvarda ile tanıştı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında gerçekleşen etkinlikte, yazar Abdullah Akbaş öğrencilerle bir araya geldi. Yazarlık mesleği, yazma süreci ve dilin önemi hakkında bilgiler veren Akbaş, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Dilvarda kitabının içeriği ve amacı hakkında da konuşan Akbaş, kitabın Türkçe’nin zenginliğini, güzelliğini ve inceliğini ortaya koyan bir eser olduğunu söyledi. Öğrencilerin ilgiyle dinlediği sunumun ardından Akbaş, kitaplarını imzalayarak öğrencilere hediye etti.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Yedibilim Koleji yöneticileri, yazar Abdullah Akbaş'a ve kitap sponsoru Kadir Yılmaz'a teşekkür ederek, böyle bir etkinliğin öğrencilerin kültürel gelişimine katkı sağladığını belirttiler. Yazar Abdullah Akbaş da, öğrencilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şiirlerini seslendirdi.



DİLVARDA'NIN KONUSU



“Dilvarda: Kadim Kentin Romanı” adlı kitap, Abdullah Akbaş tarafından yazılmıştır. Bu roman, 1914’te Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında başlayıp daha sonraki yıllarda Alanya’da yaşanmış olayları anlatmaktadır. Alanya Tophane Mahallesi’nde Müslüman bir Türk genci ile Hristiyan bir Rum kızının aşk hikayesini konu alan bu romanda olaylar ülkeler arasına taşınmaktadır. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi