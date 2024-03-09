MÜSİAD ‘Türkiye Yüzyılında 23 Kadın’ı tanıttı

Toplantıya katılan MÜSİAD Alanya Kadın Komite Başkanı Fatma Ergün Çomruk, “MÜSİAD Kadın’ın 12 Ekim’de düzenleyeceği IAS Programı’nda satışa çıkacak olan kitapta iş, akademi, spor, sanat hayatında başarılı olan kadınların hayat hikâyeleri ele alınacak” dedi.

Üsküdar Nev Mekân Kandilli’de yapılan toplantıya MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar Koca, eserin editörlüğünü üstlenen Dr. Şefik Memiş, MÜSİAD Kadın Yönetim Kurulu, MÜSİAD Alanya Kadın Komite Başkanı Fatma Ergün Çomruk ve basın mensupları katıldı. MÜSİAD Alanya Kadın Komite Başkanı Fatma Ergün Çomruk, “Kadın toplumun yapı taşıdır. Biliyor ve inanıyoruz ki, kadınların olmadığı siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden bahsedilemez. Bizler de Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi inanıyoruz ki ‘Tükiye Yüzyılı Kadınların Yüzyılı’ olacaktır. Türkiye’nin gücü, kadınların gücüdür. Kadınlarımızın son dönemlerde özellikle iş hayatında artan aktif rolünü görmezden gelmek mümkün değil. İşgücüne katılım oranına baktığımızda yüzde 26’dan yüzde 37’lere yükselen bir grafik karşımıza çıkıyor ve bu durum bizleri heyecanlandırdığı gibi hedefi daha yükseklere çıkarma noktasında teşvik de ediyor. Kadınlarımızın üretimdeki gücü ülke ekonomimizin gelişmesinde bir katma değer olarak karşımıza çıkıyor ve bu yolculukta onları cesaretlendirmek, onlara örnek alabilecekleri rol modeller sunabilmek çok önemli. Bunu sağladığımızda evet ben de yapabilirim, ben de dahil olabiliri mi hemen düşünmeye başlıyorlar. Buradan yola çıkarak genç kızlarımızla, kadınlarımızla toplumda daha etkin ve güçlü yer alabilmelerini sağlamak adına; ülkemizin gelişmesinde, büyümesinde büyük katkıları olan, hayatta olan ve aramızdan ayrılan, ilklere imza atmış 23 kadın şahsiyetimizin hikayesini buluşturmak istedik. Diliyoruz ki kadınlarımıza yeni ufuklar belirlemesinde öncü olsun, kendileri için belirledikleri rotada rehber olsun” diye konuştu.