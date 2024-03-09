CHP'li kadınlardan 8 Mart açıklaması

Aykut, açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak; 81 ilde, 973 ilçede eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. Bütün kadınlar emekçidir. İster ev kadını olsun, ister fabrikada elleri nasır tutan bir işçi ya da binlerce kişiye istihdam yaratan bir iş kadını.Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün, New York’ta hakları için direnirken yanarak yaşamını kaybeden kız kardeşlerimizi saygıyla anma günüdür. Bugün, dünyanın tüm kadınlarının uluslararası dayanışma günüdür. Bugün, kadının insan hakları için farkındalık

günüdür. Bugün, mücadeleyi büyütme, umudu örgütleme günüdür. Dünyanın dört bir yanındaki kız kardeşlerimizle dayanışmayı büyütüyor ve haklarımıza daha güçlü sahip çıkıyoruz. Biz, Cumhuriyet Halk Partili kadınlar, eşit bir Türkiye inşası için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi Türkiye kadın hareketiyle ve eşitlikçi erkeklerle birlikte büyütüyoruz. Üç hayati sorunumuz var: kadına yönelik şiddet, yoksulluk, temsilde ve hizmetlere erişimde adaletsizlik. Ne yazık ki ülkemizde kadına yönelik şiddet katlanarak artıyor. Daha geçtiğimiz günlerde bir günde 8 kız kardeşimiz katledildi. Kadınlar, en güvenli olması gereken yerlerde; evlerinde şiddet görüyor ya da öldürülüyor. İktidar ise kadına yönelik şiddeti tolere edilebilir buluyor, kadın cinayetlerine sadece “sayı” olarak bakıyor. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi’ni bir gece yarısı ansızın hukuksuzca feshediyor. Kadın katillerinin sırtını sıvazlayanlar, şimdi de 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’u budamak istiyor. Bugün 81 il, 973 ilçede tek ses oluyor ve bir kez daha haykırıyoruz: Yasalara dokunma, uygula." (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi