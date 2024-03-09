Mahmutlar'ın kadın adayı ofis açtı

ALANYA'NIN en büyük mahallesi Mahmutlar, yerel yönetimde yeni bir döneme hazırlanıyor. Azize Bağışlar Koca, Mahmutlar Mahallesi için duyduğu büyük sevgi ve bağlılıkla, 31 Mart'ta yapılacak olan muhtarlık seçimlerinde aday olmaya karar verdiğini açıkladı. Muhtarlık görevini bir köprü olarak gördüğünü ifade eden Koca, mahalle sakinlerinin sorunlarını ilgili makamlara ileterek çözümü için takipçi olacağını ve mahallenin kalkınması için çeşitli projeler geliştireceğini dile getirdi. Koca, 31 Mart tarihinde yapılacak muhtarlık seçiminde destek ve oylarını beklediğini belirtti. Koca, 'Mahmutlar'a Bir Nefes, Mahmutlar'a Yeni Bir Ses' sloganıyla yola çıktığını ifade ederek, insanları ayırmadan, ayrıştırmadan birlik ve beraberlik içinde hizmet edeceğini vurguladı.

DİM TV'YE ÖZEL AÇIKLAMA



Mahmutlar muhtar adaylığı süreciyle ilgili Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan Koca, “Ben Azize Bağışlar Koca, Mahmutlar Mahallesi için muhtar adaylığımı açıklamaktan büyük gurur duyuyorum. 1989 yılında Mahmutlar Mahallemizde doğdum. Bu mahalleye ve burada yaşayan insanlara her zaman büyük bir sevgim ve bağlılığım oldu. Mahmutlarlı hemşerilerim, çevremdeki dostlarım, arkadaşlarım ve ailemin ısrarları ve teveccühleri sonucu, 31 Mart tarihinde yapılacak olan muhtarlık seçimlerinde aday olmaya karar verdim. İlk ve ortaokulu Mahmutlar’ da tamamladım. Daha sonra ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldum. Üniversiteyi tamamladıktan sonra farklı sektörlerde ticaret hayatına atıldım. Şuan ki ve asıl mesleğim olan emlak, gayrimenkul yatırım danışmanlığını 2013 yılından beri devam ettirmekteyim. Şahsıma ait olan Garanti Gayrimenkul Emlak Danışmanlığı ofisimde hizmet vermekteyim. Babam Mehmet Bağışlar (Kadıoğlu Gücük), annem Cennet Bağışlar (Gödeş). 4 kardeşiz ve evliyim. Aile olarak Mahmutlarımız için, belediye meclis üyeliği, Mahmutlar Spor Kulübü Başkanlığı gibi farklı dallarda hizmette bulunduk. Ve muhtarlık görevine geldikten sonra da bu hizmetlerimiz katlanarak artacaktır. Bu mahallenin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve güzelliklerini yakından çok iyi biliyorum. Mahallemize ve mahalle sakinlerine hizmet etme arzusu ile bu yola çıktım. Bugüne kadar birçok sosyal projelere gönüllü öncülük etmiş birisi olarak, muhtar seçildikten sonra, bu resmi makamın bana verdiği yetkileri de kullanarak daha farklı ve kapsamlı projelere de imza atacağımın sözünü veriyorum. Çünkü muhtarlık, mahalle ile kamu kurumları arasındaki köprü görevi görmektedir. Bir muhtar, mahallenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını ilgili makamlara iletmek ve çözümü için takipçisi olmakla sorumludur. Ayrıca, muhtar mahallenin kalkınması ve güzelleşmesi için çeşitli projeler geliştirmek ve uygulamakla da görevlidir. Hedefim, Mahallemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek. Mahalle sakinlerinin sorunlarını çözmek. Mahallemizin kalkınmasına katkıda bulunmak. Birlik ve beraberlik içinde bir mahalle ortamı oluşturmak. Ve Yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmektir. 31 Mart tarihinde yapılacak olan muhtarlık seçiminde oylarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Mahmutlar mahallesi için birlikte daha güzel bir gelecek inşa edeceğimize inanıyorum. İnsanları ayırmadan, ayrıştırmadan, birlik ve beraberlik içerisinde bu görevi layıkıyla yapacağıma olan inancım tamdır. Sen, ben, o ayırımı olmadan, BİZ olarak önce Allah’ ın izni, sonra da sizlerin destek ve oyları ile bu yolda biriz, beraberiz. Mahmutlar'a Bir Nefes, Mahmutlar'a Yeni Bir Ses! sloganı ile yola çıkıyoruz” dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi