Başkan Böcek yaraları sarıyor

ALANYA'DA şubat ayında etkili olan dolu yağışından sonra mart ayı başında bu kez hortum üreticinin sera ve ürünlerine zarar verdi. Dolu yağışında zarar gören 4 mahalledeki üreticilere sera naylonu desteği veren Başkan Böcek, bu kez hortumun zarar verdiği 2 mahalleye ekiplerini gönderdi. Başkan Böcek, Payallar ve Türkler mahallerinde hasar tespiti yapılması için Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekiplerini gönderdi. Ekipler, CHP İlçe Teşkilatı’nın batıdan sorumlu başkan yardımcısı Hasan Görgülü rehberliğinde üç gün boyunca bölgeyi karış karış gezerek hasar tespiti yaptı. Üç gün boyunca 172 bin 650 metre kare alanda inceleme yapıldı. Yapılan tespit sonucu Payallar ve Türkler’de 49 üreticinin toplam 80 bin 600 metre kare sera alanında zarar gördüğü rapor edildi. Ekiplerin hazırladıkları rapor Büyükşehir Belediyesi’nde yapılacak değerlendirmenin ardından zarar gören üreticilere gerekli destekler sağlanacak. ( Antalya BŞB/BÜLTEN)

Kaynak: Antalya BŞB