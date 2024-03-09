09 Mar 2024 - 02:09- Siyaset G:

Emekçi kadınlara 'Mehmet Şahin' sözü

ABONE OL Google News Sayfamız

Halk buluşmalarını aralıksız olarak sürdüren İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, iskelede tekneci esnafı tarafından büyük coşkuyla karşılandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehrin her noktasında kadınları da kutlayan Şahin "Kadınlarımız hayatın her alanında başımızın tacı olacak. Kadınlarımıza istihdam ve yeni iş sahaları sunacağız, çalışan annelerimizin de yanında olacağız" dedi

Emekçi kadınlara 'Mehmet Şahin' sözü mask
Emekçi kadınlara 'Mehmet Şahin' sözü
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, halk buluşmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Şahin, iskelede teknecilerle buluşmasında coşkulu bir kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Kahvaltı programında teknecilerle tek tek selamlaşan Şahin, sorun ve talepleri dinledi.
Şahin, Alanya'nın kalbi iskeledeki tüm sorunları kısa sürede çözmek, talepleri yerine getirmek durumunda olduklarını belirterek "Önümüzdeki yaza iskelemiz ve siz değerli iskele esnafımız sıfır sorunla girecek. Mehmet Şahin sözü" dedi.
Tekneci esnafının yoğun destek verdiği Şahin, denizcileri ilgilendiren projelerinden de bahsetti.
Alanya Yat Limanı Projesi ile Alanya'nın kalbinde, yaratıcı ve farklı deneyimlerle dolu bir sosyal dünya inşa edeceklerini söyleyen Şahin, Alanya-Kıbrıs Arası Hızlı Feribot seferi ile de büyük bir ihtiyacı gidererek turizmi hareketlendireceklerini vurguladı. Kruvaziyer turizmine ilişkin projelerinin de hazır olduğunu vurgulayan Şahin, "Alanyamızı kruvaziyer turizminin önemli bir destinasyonu haline getireceğiz" şeklinde konuştu.
Emekçi kadınlara 'Mehmet Şahin' sözü


Tekneciler, Şahin ve projelerine yoğun destek verdiler.


ŞAHİN ALANYA ESNAFIYLA KUCAKLAŞTI


Şahin ve ekibi, daha sonra Şevket Tokuş Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ederek, esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ettiler. Şahin, kendisini sevgi gösterileriyle karşılayan esnaflara teşekkür ederek "Rabbim sizlere helalinden bol kazançlar nasip etsin, birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah. Esnafımıza yönelik projelerimizle nefes alacaksınız" dedi.


'KADINLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'


Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ekip arkadaşlarıyla birlikte Alanya Kadın Hakları Koruma Derneği’ni de ziyaret etti. Şahin, kadınlara hitabında "Her zaman olduğu gibi, başımızın tacı olan siz kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi, davetleri ve misafirperverlikleri için dernek başkanı Avukat Melek Depren ve yönetimine teşekkür etti.
Şahin ve ekibi daha sonra Cuma Pazarı'ndaydı. Pazar esnafını ziyaret eden ve tek tek kadın esnafların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Şahin, sorunları ve talepleri de dinledi.

 


CUMA PAZARI'NIN KADIN ESNAFLARINDAN ŞAHİN'E TEŞEKKÜR


Şahin, Kapalı Pazar Yerleri Projesi'nden bahsederek "Artık kapalı pazarlarımızla alan da, satan da mutlu olacak" dedi.
Şahin, kadınların yoğun olarak yararlanacağı ekonomi projelerinden olan Yöresel Ürün Çarşısı'na ilişkin ise "Kültürel motiflerimizi ön plana çıkartarak turizme kazandıracağız. Ayrıca siz kadınlarımız daha rahat koşullarda ekonomik gelir elde edeceksiniz" dedi.
Şahin'e Cuma Pazarı'nın kadın esnaflarından Kapalı Pazar Yerleri ve Yöresel Ürün Çarşısı projeleri nedeniyle tebrik ve teşekkür yağarken, Şahin ayrıca Kadın Kooperatifleri, Kadın İstihdam ve İş Merkezleri projelerini de hayata geçireceklerini vurguladı ve "Kısacası kadınlarımız hayatın her alanında başımızın tacı olacak" şeklinde konuştu.

Emekçi kadınlara 'Mehmet Şahin' sözü


ÇALIŞAN ANNELERE DE 'MEHMET ŞAHİN' SÖZÜ


Şahin, Cuma Pazarı ziyareti sırasında karşılaştığı kadınların da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Bir grup kadının kreş ve gündüz bakım evleri talep etmesi üzerine Şahin, "Kreşler ve Gündüz Bakım Evleri Projemiz hazır. Hiç endişe etmeyin. Çalışan annelerimizin ve çocuklarımızın yanında olacağız. Mehmet Şahin sözü" dedi.
Kadınlar, Şahin'i alkışlayarak destek verdiler.

(Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, Bir, Mart, Belediye, başkan, Kadın, günü, Olacak

09 Mar 2024 - 02:09 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

CHP'li kadınlardan 8 Mart açıklaması mask
CHP'li kadınlardan 8 Mart açıklaması
Mahmutlar'ın kadın adayı ofis açtı mask
Mahmutlar'ın kadın adayı ofis açtı
Başkan Böcek yaraları sarıyor mask
Başkan Böcek yaraları sarıyor
CHP'de taşlar yerinden oynadı: Kılıçdaroğlu hala hakim konumda mı? mask
CHP'de taşlar yerinden oynadı: Kılıçdaroğlu hala hakim konumda mı?
Özçelik’e Kestel’de sevgi seli mask
Özçelik’e Kestel’de sevgi seli
Şahin'in projelerine tam not mask
Şahin'in projelerine tam not
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber