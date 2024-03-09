Emekçi kadınlara 'Mehmet Şahin' sözü

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, halk buluşmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Şahin, iskelede teknecilerle buluşmasında coşkulu bir kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Kahvaltı programında teknecilerle tek tek selamlaşan Şahin, sorun ve talepleri dinledi.

Şahin, Alanya'nın kalbi iskeledeki tüm sorunları kısa sürede çözmek, talepleri yerine getirmek durumunda olduklarını belirterek "Önümüzdeki yaza iskelemiz ve siz değerli iskele esnafımız sıfır sorunla girecek. Mehmet Şahin sözü" dedi.

Tekneci esnafının yoğun destek verdiği Şahin, denizcileri ilgilendiren projelerinden de bahsetti.

Alanya Yat Limanı Projesi ile Alanya'nın kalbinde, yaratıcı ve farklı deneyimlerle dolu bir sosyal dünya inşa edeceklerini söyleyen Şahin, Alanya-Kıbrıs Arası Hızlı Feribot seferi ile de büyük bir ihtiyacı gidererek turizmi hareketlendireceklerini vurguladı. Kruvaziyer turizmine ilişkin projelerinin de hazır olduğunu vurgulayan Şahin, "Alanyamızı kruvaziyer turizminin önemli bir destinasyonu haline getireceğiz" şeklinde konuştu.



Tekneciler, Şahin ve projelerine yoğun destek verdiler.



ŞAHİN ALANYA ESNAFIYLA KUCAKLAŞTI



Şahin ve ekibi, daha sonra Şevket Tokuş Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ederek, esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ettiler. Şahin, kendisini sevgi gösterileriyle karşılayan esnaflara teşekkür ederek "Rabbim sizlere helalinden bol kazançlar nasip etsin, birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah. Esnafımıza yönelik projelerimizle nefes alacaksınız" dedi.



'KADINLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ekip arkadaşlarıyla birlikte Alanya Kadın Hakları Koruma Derneği’ni de ziyaret etti. Şahin, kadınlara hitabında "Her zaman olduğu gibi, başımızın tacı olan siz kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi, davetleri ve misafirperverlikleri için dernek başkanı Avukat Melek Depren ve yönetimine teşekkür etti.

Şahin ve ekibi daha sonra Cuma Pazarı'ndaydı. Pazar esnafını ziyaret eden ve tek tek kadın esnafların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Şahin, sorunları ve talepleri de dinledi.



CUMA PAZARI'NIN KADIN ESNAFLARINDAN ŞAHİN'E TEŞEKKÜR



Şahin, Kapalı Pazar Yerleri Projesi'nden bahsederek "Artık kapalı pazarlarımızla alan da, satan da mutlu olacak" dedi.

Şahin, kadınların yoğun olarak yararlanacağı ekonomi projelerinden olan Yöresel Ürün Çarşısı'na ilişkin ise "Kültürel motiflerimizi ön plana çıkartarak turizme kazandıracağız. Ayrıca siz kadınlarımız daha rahat koşullarda ekonomik gelir elde edeceksiniz" dedi.

Şahin'e Cuma Pazarı'nın kadın esnaflarından Kapalı Pazar Yerleri ve Yöresel Ürün Çarşısı projeleri nedeniyle tebrik ve teşekkür yağarken, Şahin ayrıca Kadın Kooperatifleri, Kadın İstihdam ve İş Merkezleri projelerini de hayata geçireceklerini vurguladı ve "Kısacası kadınlarımız hayatın her alanında başımızın tacı olacak" şeklinde konuştu.



ÇALIŞAN ANNELERE DE 'MEHMET ŞAHİN' SÖZÜ



Şahin, Cuma Pazarı ziyareti sırasında karşılaştığı kadınların da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Bir grup kadının kreş ve gündüz bakım evleri talep etmesi üzerine Şahin, "Kreşler ve Gündüz Bakım Evleri Projemiz hazır. Hiç endişe etmeyin. Çalışan annelerimizin ve çocuklarımızın yanında olacağız. Mehmet Şahin sözü" dedi.

Kadınlar, Şahin'i alkışlayarak destek verdiler.

(Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi