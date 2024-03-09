Sağlık çalışanı kadınlar unutulmadı

BAŞHEKİM Doç. Dr. Güler, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan, 7/24 görevini büyük bir özveri ile yerine getiren kadın çalışanların gününü unutmadı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin bir açıklama yapan Yılmaz Güler, “Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir.’ Yaşamımızın her evresinde hiçbir fedakârlıktan çekinmeyerek bizlere emek veren, karşılıksız sevgi ve şefkatleri ile büyüten kadınlarımız hayatın kendisidir. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim" ifadelerini kullandı. ( Alanya EA Hastanesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya EA Hastanesi