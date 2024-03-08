Kuzenler arasında silahlı kavga çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada Kemalettin Aktepe (16) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Kemalettin Aktepe, Ali Aktepe ve Yusuf Aktepe yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı. Kemalettin Aktepe doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Ali Altepe’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kemalettin Aktepe’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.