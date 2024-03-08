08 Mar 2024 - 20:43- Gündem G:

Kadınlar Günü'nde Alanya'nın kadın muhtarına saldırı şoku

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Alanya'nın tek kadın muhtarı olan Güllerpınarı Mahallesi Muhtarı Serap Neğiş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saldırıya uğradığını belirterek şikayetçi oldu.

Kadınlar Günü'nde Alanya'nın kadın muhtarına saldırı şoku mask
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Neğiş, yaşadığı sözlü saldırıyı şu sözlerle anlattı:
"Olay bugün saat 18.06'da meydana geldi. Muhtarlık ofisinde arkadaşımla birlikte evrak işlerini hallediyorduk. Bir telefon geldi. Elimde evrak vardı, hoparlöre basarak konuştum. Karşıdaki şahıs bir kaç kez geldiğini ve beni muhtarlık ofisinde bulamadığını belirterek 'Sen o ofiste durmak zorundasın. Orada duracaksın' diye bağırdı. Ben de 'Dışarıda resmi kurumlarda işim oluyor' dedim. 'Senin öyle bir yerlerde işin yok, ben bilirim muhtarlığı. Seçimi sana kazandırmamak için elimden geleni yapacağım. Seni o koltukta oturtmayacağım. Allah belanı versin!' dedi. Art arda çok sayıda hakaret etti. Arkadaşım da hepsine şahit oldu. Arkadaşımla karakola gidip şikayetimizi bildirdik. Yarın şahsın ismi de tespit edilecek. Üstelik bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu yüzden ayrıca üzgünüm."
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08 Mar 2024 - 20:43 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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