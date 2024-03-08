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Seyir halindeki cip cayır cayır yandı

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Adana'da seyir halindeki bir cip motor kısmından alev alarak cayır cayır yandı. Olayda cip, kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki cip cayır cayır yandı mask
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Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan cip, kullanılamaz hale geldi.

Pozantı-Akçatekir kara yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 EDN 437 plakalı cip, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Aracını sağa çeken sürücü ile beraberindeki 4'ü çocuk 6 kişi cipten indi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında cip, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
# Adana, cip, Pozantı, Yangın

08 Mar 2024 - 20:40 AA Adana- Gündem

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