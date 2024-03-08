Feci kaza! Pilot üsteğmen motosikletle bariyerlere çarparak hayatını kaybetti

Siirt’te bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım (31), hayatını kaybetti.
Kaza saat 15.30 sıralarında, Siirt- Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Spor Tesisleri mevkisinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım yönetimindeki 01 ACE 928 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Üsteğmen Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım’ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.