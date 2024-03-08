08 Mar 2024 - 20:33- Gündem G:

Feci kaza! Pilot üsteğmen motosikletle bariyerlere çarparak hayatını kaybetti

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Siirt’te pilot üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Pilot Üsteğmen yaşamını yitirdi.

Feci kaza! Pilot üsteğmen motosikletle bariyerlere çarparak hayatını kaybetti
Feci kaza! Pilot üsteğmen motosikletle bariyerlere çarparak hayatını kaybetti
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Siirt’te bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım (31), hayatını kaybetti.

Kaza saat 15.30 sıralarında, Siirt- Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Spor Tesisleri mevkisinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım yönetimindeki 01 ACE 928 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Üsteğmen Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım’ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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08 Mar 2024 - 20:33 DHA Siirt- Gündem

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