Adliye önünde silahlı ve bıçaklı kavga: 9 yaralı

MARDİN’de, 2 yıl önce çıkan silahlı kavgaya ilişkin açılan davanın duruşması sonrası adliye önünde iki grup arasında yine kavga çıktı. Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada grubu ayırmaya çalışan 1 polis ile 8 kişi yaralandı.
Olay, Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi üzerindeki Mardin Adliyesi önünde akşam saatlerinde meydana geldi. 2 yıl önce çıkan silahlı kavgaya ilişkin açılan davanın duruşmasından çıkan taraflar arasında adliye önünde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan polis memuru M. E. A. ile M.G., A.T., M.S., A.S., H.T., M.S., R.Ş. ve H.S. yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çabasıyla kavga sonlandırıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan H.S.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.