08 Mar 2024 - 18:34- Gündem G:

Alanya siyasetinin başarılı kadınları Dim TV’de buluştu

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Gülser Yiğit ile Dim TV Ana Haber Bülteni’nin konuğu olan Alanya siyasetinin başarılı kadınları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı

Alanya siyasetinin başarılı kadınları Dim TV’de buluştu mask
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Alanya siyasetinin başarılı kadınları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Gülser Yiğit ile Dim TV Ana Haber Bülteni’nin konuğu oldu. Canlı yayına katılan MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Arzu Çetin, CHP Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Şule Varol, Ak Parti İlçe Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Zeynep Çebiç, İyi Parti Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayı Fatma Taşpınar, Zafer Partisi Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayı Sibel Güven tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Canlı yayında kadına şiddet, kadın hakları ve siyasette kadının yeri gibi konuların masaya yatırıldı.
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08 Mar 2024 - 18:34 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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