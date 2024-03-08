08 Mar 2024 - 17:45- Ekonomi G:

Altında tarihi rekor geldi: Almak mı satmak mı akıllıca

ABONE OL Google News Sayfamız

Haftanın son iş gününde altın fiyatlarına yönelik dikkatler yoğunlaşıyor. Son dakika gelişmeleriyle birlikte altın piyasasında dikkat çeken bir rekor kırıldı.

Altında tarihi rekor geldi: Almak mı satmak mı akıllıca mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Altın piyasasında son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Ons altın ve dolar kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatlarında değişimler gözlemleniyor. Piyasalardan alınan güncel verilere göre gram altın, 2.219 TL seviyesini geçerek dikkat çekiyor. Çeyrek altın ise 3.622 TL’den işlem görüyor.

İşte, 8 Mart Cuma günü güncel altın fiyatları:

Gram Altın Fiyatı Alış: 2.219,00 TL Satış: 2.219,27 TL
Ons Altın Fiyatı Alış: 2.159,69 Dolar Satış: 2.160,26 Dolar
Çeyrek Altın Fiyatı Alış: 3.550,39 TL Satış: 3.628,51 TL
Cumhuriyet Altını Fiyatı Alış: 14.201,18 TL Satış: 14.469,73 TL
Yarım Altın Fiyatı Alış: 7.078,60 TL Satış: 7.257,02 TL
Ziynet Altını Fiyatı Alış: 14.201,18 TL Satış: 14.469,73 TL
Altın fiyatlarının ilerleyişine dair uzmanların değerlendirmeleri de merak konusu. Genel olarak, altın fiyatlarının henüz tam olarak yükselişe geçmediği ve yıl sonuna kadar artış beklentisi içinde olduğu belirtiliyor.

Bu haber kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım yapmadan önce piyasayı analiz etmek ve araştırmak önemlidir.

# günü, Bir, Son, Mart, dolar, altın

08 Mar 2024 - 17:45 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Antalya ve Alanya'ya Rus yağacak: ATOR'dan flaş açıklama mask
Antalya ve Alanya'ya Rus yağacak: ATOR'dan flaş açıklama
Piyasalar yangın yeri! Euro 35 lira oldu mask
Piyasalar yangın yeri! Euro 35 lira oldu
Bankalar çıldırdı: İşte tek tek mevduat faizleri... mask
Bankalar çıldırdı: İşte tek tek mevduat faizleri...
Ev sahiplerine Bakan Şimşek'ten kötü haber: "Zorunlu" diyerek herkesi uyardı... Ödemeyen pişman olacak! mask
Ev sahiplerine Bakan Şimşek'ten kötü haber: "Zorunlu" diyerek herkesi uyardı... Ödemeyen pişman olacak!
Araç sahiplerini paranoyak edecek düzenleme: Cezası 9 bin TL... Şimdiden 1 milyon araca kesildi! mask
Araç sahiplerini paranoyak edecek düzenleme: Cezası 9 bin TL... Şimdiden 1 milyon araca kesildi!
Bakan Şimşek kiracılara duyurdu: Kira sözleşmesinde o detay değişecek! mask
Bakan Şimşek kiracılara duyurdu: Kira sözleşmesinde o detay değişecek!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber