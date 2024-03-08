Altında tarihi rekor geldi: Almak mı satmak mı akıllıca

Altın piyasasında son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Ons altın ve dolar kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatlarında değişimler gözlemleniyor. Piyasalardan alınan güncel verilere göre gram altın, 2.219 TL seviyesini geçerek dikkat çekiyor. Çeyrek altın ise 3.622 TL’den işlem görüyor.

İşte, 8 Mart Cuma günü güncel altın fiyatları:

Gram Altın Fiyatı Alış: 2.219,00 TL Satış: 2.219,27 TL

Ons Altın Fiyatı Alış: 2.159,69 Dolar Satış: 2.160,26 Dolar

Çeyrek Altın Fiyatı Alış: 3.550,39 TL Satış: 3.628,51 TL

Cumhuriyet Altını Fiyatı Alış: 14.201,18 TL Satış: 14.469,73 TL

Yarım Altın Fiyatı Alış: 7.078,60 TL Satış: 7.257,02 TL

Ziynet Altını Fiyatı Alış: 14.201,18 TL Satış: 14.469,73 TL

Altın fiyatlarının ilerleyişine dair uzmanların değerlendirmeleri de merak konusu. Genel olarak, altın fiyatlarının henüz tam olarak yükselişe geçmediği ve yıl sonuna kadar artış beklentisi içinde olduğu belirtiliyor.

Bu haber kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım yapmadan önce piyasayı analiz etmek ve araştırmak önemlidir.