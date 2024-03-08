Antalya Kepez'de 'Alanyalı' aday

Antalya'nın Kepez ilçesinde CHP Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mesut Kocagöz'ün, aslen Alanya'nın Dim Bucak Mahallesi'nden olduğu öğrenildi. Alanyalı adayın Kepez'de 'Favori' olarak gösterildiği öğrenildi.

Kocagöz'ün, Alanya siyasetinin tanınmış isimlerinden Mustafa Gökce ve Ali İhsan Gökce'nin de akrabaları olduğu bildirildi.

Mustafa Gökce, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yayınladığı mesajında "Antalya Kepez’e bir Alanyalı belediye başkanı oluyor. Yolun ve bahtın açık olsun Sayın Mesut Kocagöz, güzel abim" dedi.

MESUT KOCAGÖZ KİMDİR?

01.01.1968 tarihinde Antalya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antalya’da tamamladı. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Ekonometri Bölümünden mezun oldu. 1990-1991 yılları arasında Ankara Başbakanlık DİE Sözleşmeli Personeli, 1991–2002 yılları arasında ATAÇ A.Ş. Anteks Dokuma ve İplik Fabrikalarında Yöneticilik, 2002-2004 yılları arasında araştırma, tanıtım işi ve çeşitli şirketlerde Danışman ve CEO görevlerini üstlendi.

2004-2014 yılları arasında Kepez Belediye Başkan Yardımcılığı, 2014-2019 yılları arasında Kepez Belediyesi Meclis üyeliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Kocagöz, bürokrat, işadamı kimliği yanında mali müşavir ve bağımsız denetçidir.