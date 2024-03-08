Özçelik’ten kadınlara söz

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik 8 Mart kutlamalarına Seçim Koordinasyon Merkezi’nde CHP Kadın Kolları Üyeleri ve Kadın Meclis Üyesi Adaylarının katıldığı kahvaltılı toplantı ile başladı. Gün içerisinde kentte yapılan birçok etkinliğe katılarak Alanya’da yaşayan kadınlarımızın emekçi kandılar gününü kutlayan Özçelik, kadınlara karanfil dağıttı. CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Seçim Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantıda öncelikle partili kadınlara teşekkür etti. “Seçim sahasında bizlerin en büyük destekçisi, değerli yol arkadaşlarımız kadınlarımıza teşekkür ederim. Bizler gibi onlar da Alanya’mızın güzelleşmesi, kadınlarımız ve çocuklarımızın daha güvenli kentte yaşaması için emek harcıyorlar.” dedi. Özçelik, “belediye başkanı olduktan sonra kadınlara yönelik hizmetlerin öncelikli olacak, Kadın ve Aile Danışma Merkezlerimiz sayıca çoğalacak. Kadının eğitimi, eğitimle güçlenmesini, sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlayacak çalışmalar yapacağız. Kadın emeğinin değerlendirilmesi için çalışacağız. Mağdur kadınlarımızı sosyal, hukuki, psikolojik açıdan destekleyeceğiz. Farkındalık etkinliklerini artıracak, kadın hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapacağız” şeklinde konuştu.

“KADINLARIMIZ GELECEĞİMİZDİR”

Osman Tarık Özçelik ve beraberindeki heyet, daha sonra Mahmutlar Düğün Salonu’ndaki Kadınlar Günü organizasyonu ile Alanya Kent Konseyi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene de katıldı. CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Özçelik törene katılan kadınları da tebrik ederek kutladı. Özçelik, "Yarınlarımıza ışık tutan kadınlarımızı el üstünde tutmak öncelikli vazifemizdir. Tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum." dedi.