ALGC'den dolu dolu 8 Mart kutlaması

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla emekçi kadınları bir araya getirdi. ALGC Merkez Ofisi'nde düzenlenen etkinliğe Alanya’daki siyasi partilerin kadın kolları üyeleri, basın emekçileri, eğitimciler ve sağlık emekçisi kadınlar katıldı. Bu özel gün vesilesiyle, kadınların toplumdaki önemine ve emeklerine vurgu yapılırken, birlik ve dayanışma ruhu da pekiştirildi. Etkinlik sonunda, kadınlara karanfil dağıtıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi.

ALANYA KETEM’DE ÜCRETSİZ HİZMET

Etkinlikte kadın sağlığının önemine de vurgu yapıldı. Alanya Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi doktoru Ayşe Işıl Güven erken teşhise vurgu yaparken, muayenelerin tamamen ücretsiz olduğunu söyledi ve bütün Alanya halkını merkeze davet etti. Doktor Güven, “Ülkemizde Rahim Ağzı Kanseri taramaları, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) KETEM Biriminde (Kanser Erken Teşhis Tarama Ve Eğitim Merkezi) ücretsiz olarak yapılmaktadır. Alanya’da Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Şehit Ebe Zeynep Eser Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM biriminde erken teşhis edildiğinde tedavisi mümkün olan 3 kanser türüne yönelik ücretsiz tarama yapılıyor. Rahim Ağzı Kanseri Testi (HPV) 30-65 Yaş arası kadınlara 5 yılda 1, meme Kanseri Taraması (Mamografi), 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda 1, bağırsak Kanseri Testi (Gaitada gizli kan), 50-70 yaş arası kadın-erkeklerde 2 yılda 1 yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.