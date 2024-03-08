08 Mar 2024 - 17:16- Gündem G:

Mahmutlar’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlar için etkinlik düzenledi

Mahmutlar’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı mask
Mahmutlar’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı
Mahmutlar’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mahmutlar Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe partili partisiz yüzlerce kadın katıldı. Etkinliği düzenleyen Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top, gelen davetlileri karanfiller ile kapıda karşıladı. Etkinlik hakkında Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan Ahmet Top, “20 yıllık muhtarlık sürem boyunca beni yalnız bırakmayan Dim Medya’ya teşekkür ediyorum. ‘Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının esedir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız vizyonla tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi. Kadınlar daha sonra müzik eşliğinde eğlenerek keyifli bir gün geçirdiler.
# Kadınlar Günü, Mahmutlar, Alanya, Atatürk, Bir, Gelen, günü, GÜN, Kadın

08 Mar 2024 - 17:16 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İsmail Küçükkaya tutuklandı mı? Türk Doğa Yatırım nedir? Olayın aslı ne mask
İsmail Küçükkaya tutuklandı mı? Türk Doğa Yatırım nedir? Olayın aslı ne
İliç altın madeni faciasında mühendisten şok ifadeler mask
İliç altın madeni faciasında mühendisten şok ifadeler
Meteoroloji'den uyarı: Çok sert yağış geliyor mask
Meteoroloji'den uyarı: Çok sert yağış geliyor
Son dakika - Akdeniz'de deprem fena salladı mask
Son dakika - Akdeniz'de deprem fena salladı
Dolandırıcılar durmak bilmiyor: Bu kez de 31 Mart yerel seçimlerine göz diktiler! Kulaklarınıza inanamayacaksınız... mask
Dolandırıcılar durmak bilmiyor: Bu kez de 31 Mart yerel seçimlerine göz diktiler! Kulaklarınıza inanamayacaksınız...
Son dakika - Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklama kararı çıktı mask
Son dakika - Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklama kararı çıktı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber