Mahmutlar’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı

Mahmutlar Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe partili partisiz yüzlerce kadın katıldı. Etkinliği düzenleyen Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top, gelen davetlileri karanfiller ile kapıda karşıladı. Etkinlik hakkında Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan Ahmet Top, “20 yıllık muhtarlık sürem boyunca beni yalnız bırakmayan Dim Medya’ya teşekkür ediyorum. ‘Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının esedir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız vizyonla tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi. Kadınlar daha sonra müzik eşliğinde eğlenerek keyifli bir gün geçirdiler.