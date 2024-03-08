Rektör Türkdoğan, İstihdam Fuarı katılımcılarına teşekkür etti

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ) üniversite-sektör iş birliklerinin artırılması için çeşitli girişimlere ve projelere imza atmaya tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ALKÜ, Alanya Üniversitesi ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) iş birliğinde düzenlenen “ALKÜ Kariyer Zirvesi VII. İstihdam Fuarı” Kestel Yerleşkesinde yapıldı. Turizmden inşaata, eğitimden teknolojiye birçok sektörün bir araya geldiği fuarda öğrenciler ile firma yetkilileri buluştu. Kariyerleri hakkında çeşitli adımları atma fırsatı bulan öğrenciler böylesi önemli bir etkinliğin organize edilmesi konusundaki memnuniyetlerini dile getirdiler. Fuarın ikinci gününde ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, fuar alanını gezerek katılımcı firmalara teşekkür belgesi verdi. Rektör Türkdoğan aynı zamanda fuar alanında incelemelerde bulunarak öğrencilerle fuarın niteliği hakkında değerlendirmede bulundu. Firma temsilcileriyle tek tek konuşan Rektör Türkdoğan, firmaların öğrencilerle yaptığı iş birlikleri hakkında da bilgi aldı. Rektör Türkdoğan’a inceleme gezisine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç ve ALKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz eşlik etti.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “BİNLERCE ÖĞRENCİMİZ KARİYERLERİ İÇİN İLK BAŞLANGICI YAPTI”

Rektör Türkdoğan, fuar alanındaki incelemesinin ardından yaptığı konuşmada, ALKÜ’nün gelenekselleşmiş olan “ALKÜ Kariyer Zirvesi VII. İstihdam Fuarı”na bu yıl çok yoğun bir talep olduğunu dile getirdi. Alanya’daki üniversite ve lise öğrencilerinin fuara yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Rektör Türkdoğan, “Üniversitemizin markası haline gelen ‘ALKÜ Kariyer Zirvesi VII. İstihdam Fuarı’ artık bölgemizin en önemli fuarlarından birisi oldu. Burada binlerce öğrencimiz kariyerleri için ilk adımı attılar. İki gün süren fuarımıza 5 binin üzerinde öğrenci katılımı oldu. Fuarın, gençlerimiz için yeni ufuklar açtığına inanıyorum. İş birlikleriyle gerçekleştirdiğimiz fuarımızda büyük emekleri bulunan Alanya Üniversitesi ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odasına (ALTSO), öğrencilerimize iş ve staj imkanı için büyük çabalar harcayan tüm katılımcı firmalara, ALKÜ Kariyer Yönetim Koordinasyonluğuna ve tüm ALKÜ ailesine teşekkür ederim.” dedi.