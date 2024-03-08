Alanya’nın İpek Serüveni Sergisi tarihi Kızılkule’de açıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tarihi Kızılkule’de, “Dut Ağacından Dokuma Tezgahına-Alanya’nın İpek Serüveni” isimli sergi açıldı. Açılışa, önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BİZLERE KALAN BİN YILLIK MİRAS”

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ipek böcekçiliğinin Alanya’nın bin yıllık yaşayan bir kültürel mirası olduğunu söyledi. Başkan Yücel, “Alanya ipeğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için 2015 yılında “Dut Ağacından Dokuma Tezgâhına” isimli bir proje başlattık ve istediğimiz hedefe de ulaştık. Alanya ipeği; Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 2023 yılında yaptığı çalışmalarla ‘Alanya Yöresi Geleneksel İpek Kültürü’ ismiyle Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri listesine girdi. Kadının emek ve sabrının en dikkat çekici örneklerinden olan ipek kumaşlar, çeşitli ipek ürünler, kuşaklar, kozadan çiçekler ve dahası sergimizde yer alıyor. Keyifle gezeceğinize inanıyorum” dedi.

“SİYAH-BEYAZ FOTOĞRAFLARLA ALANYA’NIN İPEK SERÜVENİ” SERGİSİ DE AÇILDI

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahsen Günbulut tarafından Kızılkule yanında bulunan tarihi Sarnıç’ta da “Alanya İpek Böcekçiliği Mektebi” ismiyle bir konferans verildi. Aynı zamanda Alanya ipeğinin hikayesinin anlatıldığı Siyah-Beyaz Fotoğraflarla - Alanya İpek Serüveni Fotoğraf sergisi de misafirlerle buluştu. Sergiler, 18 Mart tarihine kadar tüm vatandaşların ziyaretine açık olacak.