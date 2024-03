Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu

Survivor eleme düellosu için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı takım haftanın dokunulmazlık oyunlarını tamamladı. Son olarak ödül oyunu için mücadele edildi. Ardından ise haftanın 4 eleme adayı adada kalmak için kıran kırana bir mücadele içine girdi.

SURVIVOR'DA ŞAŞIRTAN VEDA

Bu hafta erkek elemesi gerçekleşti ve erkek yarışmacılardan biri adaya veda etti. Bu haftanın eleme adayları; Hakan, Mustafa Kemal, Batuhan ve Yaman olarak belirlenmişti.

Survivor All Star'da eleme potasına giren Hakan, Mustafa Kemal, Batuhan ve Yaman eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı, performansa göre düello eşleşmesinin Batuhan-Hakan, Yaman-Mustafa Kemal olduğunu duyurmuştu.

Elenen yarışmacının belirleneceği Survivor eleme düellosunun ilk olarak Yaman ve Mustafa Kemal eşleşmesinde kazanan Yaman oldu. Bu sonuçla Yaman'ın adaylığı düştü. Hakan ve Batuhan karşılaşmasında ise Batuhan kazanarak adaylıktan adını sildirdi.

Üçüncü etapta bu kez Mustafa Kemal ve Hakan düelloda mücadele verdi. 5 olan yarışmacının adaylığının düşeceği oyunda Hakan aldığı sayı ile düelloyu 5-4'lük skorla kazandı.

ELENEN İSİM...

Böylece Survivor'dan elenen yarışmacı Mustafa Kemal oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Mustafa Kemal daha önce Yunus Emre ile yaşadığı bir tartışma sonucu Survivor'ı terk etmiş ve daha sonra pişman olmuştu.

DİSKALİFİYE OLACAKTI...

Diskalifiye olacakken Nagihan'ın konseyde "Mustafa Kemal'in 9 aylık çocuğu var ve maddi olarak ihtiyacı var. Ben rica ediyorum lütfen geri döndürün" demesi üzerine Acun Ilıcalı bu ricayı kabul etmişti.

Adaya gözyaşları içinde veda eden Mustafa Kemal'in son sözleri şöyle oldu; "Valla ne diyim Murat bilmiyorum. Diyecek çok şey var ama çok da konuşursam karıştırıyorum. Elimizden geleni yaptık. Tabii her veda hüzünlüdür. Yani duygularım karışık. 2018'deki Mustafa Kemal olarak gelmedim buraya. Tabii karakterim, duruşum değişmedi neysem oyumdur. İnşallah değişmemiştir. Değişen eşim var, 10 aylık bir kızım var. Onu hep çok özlüyordum. Belki de bu durumu yönetemedim biraz. Kafam hep ordaydı. Evlat çünkü, çok başka bir şeymiş. Bundan önce sevdiği şeyleri yapmak için her şeyi göze alan bir Mustafa Kemal vardı. Ama evladım olduktan sonra sevdiğim her şey bir kenara kaldı bütün dünyam o oldu. Kafam da hep ondaydı. Ben böyle üzülmem diyordum ama vedalar zor. Allah herkesten razı olsun. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barakanın adına eşimin ve kızımın adını verdim; Esra ve Kayra. Atakan kardeşim sen çok delikanlı bir adamsın, baraka sana emanet."

Kaynak: MYNET