Yatırımcısının yüzü güldü! Altın 4 gündür üst üste rekor tazeliyor

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bankanın bu yıl faiz oranlarını muhtemelen düşüreceğini yinelemesinin ardından 2 bin 169 dolara yaklaşarak rekor yeniledi. Kıymetli metalin onsu dün 2 bin 164 dolara yükselerek rekor seviyeye ulaşırken, bugün de 2 bin 169 dolara yaklaştı.
4 GÜNDÜR REKOR TAZELİYOR
Altının ons fiyatının art arda dört gündür rekor tazelemesi dikkati çekiyor. Altın fiyatı Aralık 2023 başında rekor kırarak ons başına 2 bin 135 dolara kadar yükselirken, o zamandan beri fiyat yaklaşık 2 bin doların üzerinde kaldı.
Analistler, yüksek faiz oranlarının altın fiyatı üzerinde baskı oluşturduğunu, buna karşın altının dün Fed’in bu yıl faiz oranlarını muhtemelen düşüreceğini yinelemesinden destek aldığını belirtti.,
FED BAŞKANI'NIN FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI
Fed Başkanı Jerome Powell, dünkü açıklamasında faiz indirimine başlamak için ihtiyaç duydukları enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair güveni kazanmaya "uzak olmadıklarını" ifade etti.
GRAM ALTIN DA YENİ TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ
Yurt içinde dolar/TL’nin 31.95’i aşmasıyla gram altında da üst üste rekorlar geliyor. Gram altın bugün serbest piyasada 2.230 liraya kadar çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü.
Değerli metalin sürekli bir gelir getirmediğini hatırlatan analistler, ABD tahvilleri gibi güvenli kabul edilen diğer varlıklarla karşılaştırıldığında, böyle bir ortamda daha az cazip hale geldiğini ifade etti.
Merkez bankalarının altın alımlarının 2 yıldır rekor düzeyde seyretmesi dikkati çekerken, Dünya Altın Konseyi’ne göre altın fiyatlarının ivmelenmesine yaklaşık yüzde 10 ila 15 oranında katkı sağlıyor.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.