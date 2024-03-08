08 Mar 2024 - 16:18- Ekonomi G:

Yatırımcısının yüzü güldü! Altın 4 gündür üst üste rekor tazeliyor

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Altın fiyatlarında yükseliş art arda 4 gündür devam ediyor. Gram altın bugün serbest piyasada 2.230 liraya kadar çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Yatırımcısının yüzü güldü! Altın 4 gündür üst üste rekor tazeliyor mask
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Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bankanın bu yıl faiz oranlarını muhtemelen düşüreceğini yinelemesinin ardından 2 bin 169 dolara yaklaşarak rekor yeniledi. Kıymetli metalin onsu dün 2 bin 164 dolara yükselerek rekor seviyeye ulaşırken, bugün de 2 bin 169 dolara yaklaştı.

4 GÜNDÜR REKOR TAZELİYOR

Altının ons fiyatının art arda dört gündür rekor tazelemesi dikkati çekiyor. Altın fiyatı Aralık 2023 başında rekor kırarak ons başına 2 bin 135 dolara kadar yükselirken, o zamandan beri fiyat yaklaşık 2 bin doların üzerinde kaldı.

Analistler, yüksek faiz oranlarının altın fiyatı üzerinde baskı oluşturduğunu, buna karşın altının dün Fed’in bu yıl faiz oranlarını muhtemelen düşüreceğini yinelemesinden destek aldığını belirtti.,

FED BAŞKANI'NIN FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Fed Başkanı Jerome Powell, dünkü açıklamasında faiz indirimine başlamak için ihtiyaç duydukları enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair güveni kazanmaya "uzak olmadıklarını" ifade etti.

GRAM ALTIN DA YENİ TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Yurt içinde dolar/TL’nin 31.95’i aşmasıyla gram altında da üst üste rekorlar geliyor. Gram altın bugün serbest piyasada 2.230 liraya kadar çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Değerli metalin sürekli bir gelir getirmediğini hatırlatan analistler, ABD tahvilleri gibi güvenli kabul edilen diğer varlıklarla karşılaştırıldığında, böyle bir ortamda daha az cazip hale geldiğini ifade etti.

Merkez bankalarının altın alımlarının 2 yıldır rekor düzeyde seyretmesi dikkati çekerken, Dünya Altın Konseyi’ne göre altın fiyatlarının ivmelenmesine yaklaşık yüzde 10 ila 15 oranında katkı sağlıyor.

Kaynak: MYNET

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08 Mar 2024 - 16:18 - Ekonomi

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