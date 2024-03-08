Sahilde panik: Hava bir anda karardı ve milyonlarcası geldi

Sosyal medyada yayınlanan bir video izleyenleri şaşkına çevirdi. Videoda insanlar plajda güneşlenirken aniden havanın kararması ve insanların deniz kenarına koşuşturmaya başladığı görülüyor.
Deniz kenarına koşan insanlar bir anda denizin kıyısına vuran binlerce balığı görüp şaşkınlık ve korku içinde kalıyorlar. Kefal balığı olduğu düşünülen balıkların denizin dalgalarıyla savrulması şaşırtan anların yaşanmasına sebep oldu.
Sosyal medyada yayınlanan bu videoya “Florida'nın sonbahar kefal göçü…. Florida'nın doğu kıyısında çok yaygın” şeklinde yorumlar geldi.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.