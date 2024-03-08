08 Mar 2024 - 15:17 - Gündem

Sahilde panik: Hava bir anda karardı ve milyonlarcası geldi

Sosyal medyada paylaşılan bir videoyla izleyenler şaşkına döndü. Sahilde insanlar güneşlenirken bir anda hava karardı. Havanın kararmasıyla kıyıya binlerce balık vurdu! Bölgedekiler cep telefonu kamerasıyla o anları böyle kaydetti...