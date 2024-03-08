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Sahilde panik: Hava bir anda karardı ve milyonlarcası geldi

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Sosyal medyada paylaşılan bir videoyla izleyenler şaşkına döndü. Sahilde insanlar güneşlenirken bir anda hava karardı. Havanın kararmasıyla kıyıya binlerce balık vurdu! Bölgedekiler cep telefonu kamerasıyla o anları böyle kaydetti...

Sahilde panik: Hava bir anda karardı ve milyonlarcası geldi
Sahilde panik: Hava bir anda karardı ve milyonlarcası geldi
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Sosyal medyada yayınlanan bir video izleyenleri şaşkına çevirdi. Videoda insanlar plajda güneşlenirken aniden havanın kararması ve insanların deniz kenarına koşuşturmaya başladığı görülüyor.

Deniz kenarına koşan insanlar bir anda denizin kıyısına vuran binlerce balığı görüp şaşkınlık ve korku içinde kalıyorlar. Kefal balığı olduğu düşünülen balıkların denizin dalgalarıyla savrulması şaşırtan anların yaşanmasına sebep oldu.

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Sosyal medyada yayınlanan bu videoya “Florida'nın sonbahar kefal göçü…. Florida'nın doğu kıyısında çok yaygın” şeklinde yorumlar geldi.

Kaynak: KARAR
# Bir, Sosyal

08 Mar 2024 - 15:17 - Gündem

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