Alanyaspor Sivas'a hazır!

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın, Sivasspor'a deplasmanda konuk olacak. Turuncu yeşilli takım, oynayacağı zorlu müsabakanın hazırlıklarını bugün tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde top kapma çalışması yapan temsilcimiz, taktik çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Alanyaspor, bugün özel bir uçakla Sivas'a giderek kampa girecek ve yarın ki maç saatini beklemeye başlayacak. Spor SERVİSİ