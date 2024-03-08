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Alanyaspor Sivas'a hazır!

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Trendyol Süper Lig'de yarın Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor, kritik maçın hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor Sivas'a hazır! mask
Alanyaspor Sivas'a hazır!
Alanyaspor Sivas'a hazır!
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın, Sivasspor'a deplasmanda konuk olacak. Turuncu yeşilli takım, oynayacağı zorlu müsabakanın hazırlıklarını bugün tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde top kapma çalışması yapan temsilcimiz, taktik çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Alanyaspor, bugün özel bir uçakla Sivas'a giderek kampa girecek ve yarın ki maç saatini beklemeye başlayacak. Spor SERVİSİ
# Bir, fatih, sonra, Olacak

08 Mar 2024 - 15:09 - Spor

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