Alanya'da kirli eller yine devrede! Şahin'e itibar suikastı girişimi

Alanya'nın Cikcilli Mahallesi’nde kasıtlı şekilde çekilen ve sistematik bir karalama kampanyası için yayılan fotoğraflar büyük tepki çekti. İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin’in Alanyalı halkına dağıtmak üzere bastırdığı imsakiyelerin kasıtlı şekilde çöp konteynerlerinin kenarına konarak fotoğraflarının çekildiği görüldü. Ramazan ayı öncesinde siyasi amaçla çekilen ve dini değerlere saygısızlık yapılan fotoğrafların sistematik bir karalama kampanyası yoluyla Şahin'i itibarsızlaştırmak için çekildiği düşünülüyor.