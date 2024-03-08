Alanya'nın Cikcilli Mahallesi’nde kasıtlı şekilde çekilen ve sistematik bir karalama kampanyası için yayılan fotoğraflar büyük tepki çekti. İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin’in Alanyalı halkına dağıtmak üzere bastırdığı imsakiyelerin kasıtlı şekilde çöp konteynerlerinin kenarına konarak fotoğraflarının çekildiği görüldü. Ramazan ayı öncesinde siyasi amaçla çekilen ve dini değerlere saygısızlık yapılan fotoğrafların sistematik bir karalama kampanyası yoluyla Şahin'i itibarsızlaştırmak için çekildiği düşünülüyor.
08 Mar 2024 - 14:45- Siyaset Güncelleme:
Alanya'da kirli eller yine devrede! Şahin'e itibar suikastı girişimi
İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin’in bastırdığı imsakiyeler kasıtlı şekilde çöp konteynerlerinin yanına koyularak fotoğrafları çekildi. Komplo amacıyla çekilen fotoğraflarla Şahin'e itibar suikastı yapılmak istendi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.