08 Mar 2024 - 14:38- Gündem G:

Alanya'da felaketin ayak sesleri: Keykubat Plajı'nda korkutan görüntüler

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'da sabah saatlerinde Konaklı civarında meydana gelen dolu yağışının ardından Keykubat Plajı açıklarında ortaya çıkan hortum korkuya neden oldu.

Alanya'da felaketin ayak sesleri: Keykubat Plajı'nda korkutan görüntüler
Alanya'da felaketin ayak sesleri: Keykubat Plajı'nda korkutan görüntüler
+4
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Keykubat Plajı açıklarında ortaya çıkan ve bir süre etkisini sürdüren horum görenleri korkuttu.

Alanya'da felaketin ayak sesleri: Keykubat Plajı'nda korkutan görüntüler

Hava sıcaklıklarının normallerin üstünde seyretmesi ile ağaçların çiçek açmasının ardından ortaya çıkan aşırı yağışlar ve dolu ürünlere zarar vermeye devam ediyor.

Alanya'da felaketin ayak sesleri: Keykubat Plajı'nda korkutan görüntüler

Önceki gün Alanya'da karada ilerleyen hortumun seralara verdiği zarar halen aşılamamışken yeni görüntüler görenleri korkutmaya devam ediyor.

Alanya'da felaketin ayak sesleri: Keykubat Plajı'nda korkutan görüntüler
Alanya'da felaketin ayak sesleri: Keykubat Plajı'nda korkutan görüntüler
Alanya'da felaketin ayak sesleri: Keykubat Plajı'nda korkutan görüntüler
# Bir, Alanya, devam, GÜN, alanya'da, Hava

08 Mar 2024 - 14:38 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İliç altın madeni faciasında mühendisten şok ifadeler mask
İliç altın madeni faciasında mühendisten şok ifadeler
Meteoroloji'den uyarı: Çok sert yağış geliyor mask
Meteoroloji'den uyarı: Çok sert yağış geliyor
Dolandırıcılar durmak bilmiyor: Bu kez de 31 Mart yerel seçimlerine göz diktiler! Kulaklarınıza inanamayacaksınız... mask
Dolandırıcılar durmak bilmiyor: Bu kez de 31 Mart yerel seçimlerine göz diktiler! Kulaklarınıza inanamayacaksınız...
Korkunç olay! Alacak-verecek kavgasında dayısını öldürdü mask
Korkunç olay! Alacak-verecek kavgasında dayısını öldürdü
Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı! mask
Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı!
Antalya'da gecekonduda yangın çıktı mask
Antalya'da gecekonduda yangın çıktı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber