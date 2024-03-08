Alanya'da felaketin ayak sesleri: Keykubat Plajı'nda korkutan görüntüler

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Alanya Keykubat Plajı açıklarında ortaya çıkan ve bir süre etkisini sürdüren horum görenleri korkuttu.

Hava sıcaklıklarının normallerin üstünde seyretmesi ile ağaçların çiçek açmasının ardından ortaya çıkan aşırı yağışlar ve dolu ürünlere zarar vermeye devam ediyor.

Önceki gün Alanya'da karada ilerleyen hortumun seralara verdiği zarar halen aşılamamışken yeni görüntüler görenleri korkutmaya devam ediyor.