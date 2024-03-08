Korkunç tablo! Dünyada ucuzlarken Türkiye'de pahalandı...

Dünya genelinde gıda fiyatları, şubat ayında tahıl fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yedinci ay üst üste gerileyerek, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen verilere göre, son bir yılın en düşük seviyesine indi. FAO'nun açıkladığı verilere göre, dünya gıda fiyatları endeksi, Ocak ayındaki 118,2 seviyesinden Şubat ayında 117,3'e düşerek bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Yıllık bazda ise gıda fiyatları endeksi yüzde 10,5 gerileyerek Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

FAO'nun verilerine göre, alt endekslerdeki değişimler şu şekilde oldu:

Tahıl fiyatları endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5,0 azalırken, yıllık bazda yüzde 22,4 geriledi. Bitkisel yağ fiyatı endeksi ise şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,3 düşüş gösterirken, yıllık bazda yüzde 11 azaldı. Süt ürünleri fiyatı endeksi ise şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarken, yıllık bazda yüzde 13,4 azaldı. Et fiyatı endeksi ise şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 artış gösterirken, bir yıl öncesine göre yüzde 0,8 azaldı. Şeker fiyatı endeksi ise şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artış gösterdi.

TÜRKİYE'DEKİ ZAMLAR REKOR KIRDI

Türkiye'de ise gıda enflasyonu, TÜİK verilerine göre yıllık bazda son 15 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Şubat ayında gıda enflasyonu aylık bazda yüzde 8,25, yıllık bazda ise yüzde 71,12 olarak kaydedildi. Türk-İş'in mutfak enflasyonu verilerine göre ise dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 8,03 olarak gerçekleşti. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 72,49 olarak hesaplandı. Yalnızca yılın ilk iki ayı itibarıyla artış oranı yüzde 12,64 oldu.

Kaynak: Karar