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Icardi ve Wanda Nara'dan yürek hoplatan pozlar

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan dünyaca ünlü futbolcu bu defa imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Eşi Wanda Nara ile bir fotoğraf paylaşan Mauro Icardi'nin pembe saçları sosyal medyayı salladı.

Icardi ve Wanda Nara'dan yürek hoplatan pozlar mask
Icardi ve Wanda Nara'dan yürek hoplatan pozlar
Icardi ve Wanda Nara'dan yürek hoplatan pozlar
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Galatasaray'a transfer oldutan sonra saçlarını sarıya boyatan Mauro Icardi, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Sarı saçları ikonik hale gelen ve hem takım arkadaşları hem de bazı taraftarların saçlarını sarıya boyatmasına neden olan Icardi, bu defa saçlarını pembeye boyattı.

Instagram hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan bir mesaj paylaşan ve eşi Wanda Nara ile fotoğrafını paylaşan Icardi, "Her günümü koşulsuz sevgisiyle dolduran KADIN'a, bana iki güzel prenses veren KADIN'a, yoldaşım, sırdaşım ve hayatımın aşkına" yazdı.

Icardi'nin pembeye boyattığı saçları ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.


Yıldız futbolcunun yeni imajına sosyal medyada; 'İşte şimdi Icardi severler ortaya çıkacak', 'Yolda pembe adamlar görürseniz şaşırmayın', 'Bizim yeni saç stili belli oldu' gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: MYNET

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08 Mar 2024 - 14:23 - Magazin

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