Icardi ve Wanda Nara'dan yürek hoplatan pozlar

Galatasaray'a transfer oldutan sonra saçlarını sarıya boyatan Mauro Icardi, yeni imajıyla ortaya çıktı.
Sarı saçları ikonik hale gelen ve hem takım arkadaşları hem de bazı taraftarların saçlarını sarıya boyatmasına neden olan Icardi, bu defa saçlarını pembeye boyattı.
Instagram hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan bir mesaj paylaşan ve eşi Wanda Nara ile fotoğrafını paylaşan Icardi, "Her günümü koşulsuz sevgisiyle dolduran KADIN'a, bana iki güzel prenses veren KADIN'a, yoldaşım, sırdaşım ve hayatımın aşkına" yazdı.
Icardi'nin pembeye boyattığı saçları ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yıldız futbolcunun yeni imajına sosyal medyada; 'İşte şimdi Icardi severler ortaya çıkacak', 'Yolda pembe adamlar görürseniz şaşırmayın', 'Bizim yeni saç stili belli oldu' gibi yorumlar yapıldı.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.