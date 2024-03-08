CHP'de taşlar yerinden oynadı: Kılıçdaroğlu hala hakim konumda mı?

Yerel seçimler yaklaşırken CHP'de DEM Parti krizi yaşandı. Kendi gündemini belirleyen partide Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın sözleri önce Özgür Özel tarafından düzeltildi. Köksal geri adım atmayınca İmamoğlu, "Kendine ya başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" dedi.

ÖZDAĞ AÇIKLADI, KÖKSAL YALANLADI





Bu sözlerin ardından Köksal'ın partisinden randevu talep ettiğini belirten Ümit Özdağ, "Partimizin kapısını ona her zaman açıktır" dedi. Köksal, CHP'li olduğunu vurgulayarak Özdağ'ın talep iddiasını yalanladı. Gündem Köksal üzerine yoğunlaşmışken Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.



Fatih Portakal, Köksal'ın Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olmasını vurguladı. Seçimlere az bir süre kala yapılan bu çıkışın kasıtlı olduğunu düşünen Portakal, hem Köksal'la ilgili bir görüntü paylaştı hem de 'talimatı Kılıçdaroğlu'ndan aldığını düşünüyorum' dedi.



İşte Portakal'ın gündemdeki konuyla ilgili açıklamaları;



Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Birazdan bir görüntü de ekrana getireceğim. Özgür Özel de kendisini Kılıçdaroğlu'yla arasını bozmak istemediği için aday gösterdiğini tahmin ediyorum.

"BU KADAR NET KONUŞUYORUM"



Talimatı kanıtlayamam size bunu ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü ben de net konuşmayı seven bir insanım. Çünkü Kılıçdaroğlu; Onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor. Ama özellikle İstanbul'un kazanılıp kazanılmaması çok daha önemli. Partinin içerisinde böyle insanlar da var ama bu insanlara yurttaş olarak tepki verenler de var.



"AK PARTİ-MHP UYGUN"



Bir de bu hanımefendi avukat yani. Avukattan bahsediyoruz. İnsan referanslı bakması gerekiyor her şeye. Ama kafa böyle. Git başka partiye bak AK Parti uygun MHP de uygun yapabilirsin o partilerde olabilirsin.

KILIÇDAROĞLU 'SİYASETTEYİM' DEDİ



Şimdi gelelim; Burcu Hanımın Kurultay zamanına götüreceğim sizi. Burcu Köksal Kılıçdaroğlu ekibinin önemli isimlerinden biriydi. Biliyorsunuz kurultayda iki kez yenilen bir Kılıçdaroğlu var ama kendisi hala daha siyaset sayfasını kapatmadı. O çünkü 31 Mart'ın sonucunu bekliyor. 'Ben siyasetteyim' dedi, Ankara'da büro açtı.

"AYAĞA KALKAN BURCU KÖKSAL"





Şimdi gelelim Kurultay zamanından aklımdan gitmeyen bir görüntüye. Kılıçdaroğlu kürsüde ve ateşli bir şekilde Burcu Hanım ayağa kalkar alkışlamaya başlar. "Sırtımdaki hançerle seçime girmek zorunda kaldım" derken bakınız ayağa kalkan en önemli isim Burcu Köksal. Etrafına da bakıyor benden başka kalkan var mı yok mu diye ve bu görüntüyü de hatırladığımız için de hemen ekranlara getirelim dedik. O daire içindeki hanımefendi Burcu Hanım. Onu da bir kez daha sizlerle hatırlatmış olayım.

"BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE YAPTI"



Ben bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Bilinçli bir şekilde partisine zarar vermek adına yaptığını düşünüyorum. Burcu hanımın böyle yaptığını ve talimatın da ben bir şekilde eski ekipten gittiğini düşünüyorum. Bunu kanıtlamam mümkün değil. Ama bir insan seçime giderken seçime 25 gün 24 gün kalmış ve hazırlıklar var Ankara'da, İstanbul'da orada burada çeşitli ithamlar var o ithamlarla mücadele ederken tüm zorluklara karşı mücadele ederken bir zorluk daha çıkartıyor.

"NET KONUŞACAKSIN"



Genel başkan zaten ortada kalmış durumda. Yani biraz da basiretsiz, işte öyle dedi de böyle dedi de... Hayır arkadaş net konuşacaksın. Bizler siyasetçinin samimi olanını seviyoruz net konuşanını seviyoruz. Ardından İmamoğlu gibi çıktı "Böyle zihniyete de yer yok" dedi. Gitmek istiyorsan başka yere gidebilirsin bu zihniyete hayır demeliyiz. Hanımefendi atmış orada günahını affettirmeye çalışıyor. 'İşte benim kapım açıktır', Şudur budur... Evet vatandaşlık payıyla herkes bu vatanını sever milletini de sever en önde de gider ama siz böyle demediniz.

Kaynak: MYNET