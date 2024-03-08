Alanya’da kanserle mücadelede farkındalığı arttıracak proje

EĞİTİM gören öğrencilerin, öğretmenleri ve velileri için; kanserle ilgili erken tanı çalışmaları farkındalığını yükseltip kadın sağlığını arttırmaya katkı sağlamak, ülkemizde sıklıkla görülen kanser türlerini ve bunların belirtilerini tanıtmak, kanserde erken teşhisle birey ve toplum sağlığını korumak ve sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek amacıyla oluşturulan “ Geç Kalma Hayatta Kal Projesi” Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir’in katılımlarıyla imzalandı. Proje ile 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren öğrenci ve velilere sağlık bilincini oluşturup kendilerinin ve ailesinin sağlık durumlarının takibini yapmalarını sağlamak amacıyla eğitimler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İmza töreninde konuşan Kaymakam Ürkmezer, “Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek bu konuda öğrenci ve velilerimizi bilinçlendirmek ve konu ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla hazırladığımız Geç Kalma Hayatta Kal Alanya Projemizi bugün imzaladık. Proje ile öğrencilerimiz ve velilerimizde sağlık riski oluşturacak faktörlerle mücadele etmeyi hedefliyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren toplamda 65 bin veli ve öğretmene kanserde erken teşhis ve sağlık konularında sağlık müdürlüğümüz tarafından çeşitli eğitim, seminer ve sosyal aktiviteler gerçekleştirilecek. Öğrencilerimizin sağlık ve huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için hep birlikte çalışıyoruz. Emek ve çalışmalarından dolayı Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, Projenin hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi. (Toygar DİM)