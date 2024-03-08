ITB Berlin’de dünya Turizmci Kadınlar günü kutlandı

GEÇEN yıl 20 kadın seyahat acentası sahibinden oluşan bir grup, Turizmde Kadınlar Günü'nü ilk kez Kuzey Kıbrıs'taki Concorde Luxury Resort'ta kutladı. Bu yılki Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bazı önemli kadın turizm şirketi sahibeleri Hotel Concorde Luxury Resorts (Kuzey Kıbrıs) bir araya gelerek Kadın Turizmci Günü’nü kutladılar. ITB'de (Berlin Uluslararası Turizm Borsası) düzenlenen toplantıda, hızla büyüyen bu sektördeki kadın turizm profesyonellerine yönelik fırsatlar ve ilerleme fırsatları tartışıldı. Alman-Türk turizm uzmanı Hüseyin Baraner ve deneyimli seyahat acentası sahibi Bayan Petra Sträutker (DAS REISEBÜRO) yaptıkları açıklamada, “Kadınlar (& Turizm) Günü için bu girişimi başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Kadın yöneticiler sadece seyahat acentelerinde değil aynı zamanda tur operatörlerinde, havayollarında ve ilgili destinasyonlardaki incoming acenteleri için de önemli. Turizm sektöründeki kadın yöneticilerin niteliklerinden ve uzmanlık bilgilerinden faydalanmak amacıyla sayısının daha da arttırılmasını arzu ediyoruz” dediler. (Gülser YİĞİT)