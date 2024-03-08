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Alanya'da hortum çıktı! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

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Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde denizde hortum meydana geldi. Payallar’da ise dolu yağışı etkili oldu

Alanya'da hortum çıktı! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı mask
Alanya'da hortum çıktı! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Alanya'da hortum çıktı! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
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Alanya'da yer yer etkili olan yağış sırasında Konaklı Mahallesi açıklarında oluşan hortum, herhangi zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi. Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan Payallar Mahallesi’nde ise ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Alanya'da hortum çıktı! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Alanya'da hortum çıktı! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
# Yer, Alanya

08 Mar 2024 - 13:02 - Gündem

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