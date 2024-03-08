Alanya'da yer yer etkili olan yağış sırasında Konaklı Mahallesi açıklarında oluşan hortum, herhangi zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi. Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan Payallar Mahallesi’nde ise ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.