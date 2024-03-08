Özçelik’e Kestel’de sevgi seli

ALANYA merkez ve mahalleleri başta olmak üzere birçok yerde çalışmalarını sürdüren CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, vatandaşların yoğun ilgi göstererek, hınca hınç doldurduğu Kestel Düğün Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Salonun girişinde bekleyen coşkulu kalabalık yaktıkları meşaleler ve attıkları sloganlarla Özçelik’i, büyük bir heyecan ve sevgiyle karşıladı. Elindeki bayrağı sallayarak salona gelen Özçelik, sahneye çıkarak vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşması için kürsüye gelen CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, seçim çalışmalarından büyük emeği geçen Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarını sahneye davet ederek kalabalığa alkışlattı. Kandemir, “Kestel bizi hiç yanıltmadı. Birleşe Birleşe kazanıyoruz." dedi.

ALANYA İHMAL EDİLDİ

İsminin anons edilmesinin ardından alkış tufanı eşliğinde kürsüye gelen CHP Adayı Osman Tarık Özçelik için, “Alanya’nın umudu” ve “Osman Başkan” sloganları atıldı. Konuşmasına, “Seçim meşalemizi Kestel adına burada yaktık” diyerek başlayan Özçelik şunları söyledi: “Alanyamız, plansız ve programsız bir büyümenin pençesine düşmüş durumda. Geçmiş dönemlerde yaşanan yönetim hataları, kentimizin çehresini bozdu. Plansız bir gelişme ve kontrolsüz büyüme, doğal dengeyi alt üst etti. Alanya’nın dokusunu, kültürünü ve doğasını koruma sorumluluğu, maalesef ihmal edildi. Bizler, yepyeni bir başlangıç yaparak, şehrimizin kimliğini ve güzelliklerini ön plana çıkaracak projelerimizle güzel bir gelecek kurmayı hedefliyoruz.”

KESTEL’E KAPALI PAZARYERİ

CHP Adayı Özçelik, hayata geçirecekleri projeleri anlattığı konuşmasında, Kestel Mahallesi’nde yapacakları hizmetleri anlattı. Bozuk yolları düzelteceklerini, Kestel’de bir bölgeye özgü imar problemini çözeceklerini, mahalleye kapalı pazaryeri ve sosyal mekânların yapılacağını söyleyen Özçelik, Gökbel Yaylası’nda düzenlenen güreş organizasyonunu kaldıracağı yönünde ortaya atılan iddiaları da yalanladı. Özçelik, “Güzel ve doğru yapılan hiçbir şeyi bozmayacağımız gibi, daha iyilerini yapacağız. Gökbel Yaylası’ndaki güreş etkinliği devam edecek ve bizim dönemimizde daha da iyi olacak” dedi. Özçelik, konuşmasının sonunda Belediye Meclis Üyesi Adaylarını tek tek sahneye davet ederek, vatandaşlara tanıttı.