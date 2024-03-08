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İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı

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İzmir’de kendisini ‘üşümesin diye’ aracına alan taksi şoförü Oğuz Erge’yi öldüren katil zanlısı Delil Aysal'a verilen ceza belli oldu

İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı mask
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İzmir'de aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi silahla öldüren sanık Delil Aysal, indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet ile 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Gaziemir’de 31 Aralık 2023 günü saat 03.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge’nin kullandığı taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal, müşteri olarak bindi. Taksi şoförü Erge’yi bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Delil Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı.   Delil Aysal, arkasından peş peşe 3 el ateş edip taksici Erge’yi yaraladı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Delil Aysal, Erge’nin kulaklık ve cep telefonunu çalıp, boş kovanları topladıktan sonra kaçtı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyonun başında yaralı halde bulunan Erge’yi ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Oğuz Erge, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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08 Mar 2024 - 11:40 - Asayiş

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