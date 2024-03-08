16 yaşındaki Emir’in kanser araştırması uluslararası dergide yayımlandı

BİLİMSEL makalesi Q1 kategorisinde yer alan uluslararası prestijli bir dergide yayınlanan Emir Ersel Karakuş, büyük bir başarı elde etti.

KANSERE NANOTEKNOLOJİ TEMELLİ İLAÇ

Makalesinde, nanoteknoloji temelli kanser araştırmalarında kullanılabilecek yeni bir akıllı ilacın geliştirilmesine odaklanan Karakuş, uluslararası alanda dikkat çeken bir başarıya imza attı. Bu süreç, Karakuş’un Asya kültürüne ilgisinden dolayı adını ve şifalı etkilerini duyduğu “Oolong” adlı bir bitkiyi araştırması ve şifalı etkilerinin ile kullanımının yüzyıllar öncesine kadar gittiğini keşfetmesi ile başladı.

OOLONG ÇAYI’NDAN NANO-TANECİKLER GELİŞTİRDİ

Karakuş'un dikkat çeken önerisi, şifalı etkileri ile bilinen bu bitkinin kanser araştırmalarında etkili nano-ilaçların geliştirilmesine ön ayak olabileceği yönündeydi. Böylelikle kendi küçük laboratuvarında oolong çayından esinlenilen akıllı nano-tanecikler geliştirildi.

Yapılan testler bu nano-malzemenin Kolon Kanseri HCT116 ve Meme Kanseri hücreleri MCF-7 üzerindeki olumlu etkilerini gösterdi. Yeşil nano-malzemenin CD44 antikorunun üretimini azalttığı, hücre döngüsünü durdurduğu ve apoptozu teşvik ettiği gözlendi.

EN GENÇ KANSER ARAŞTIMACISI

16 yaşında olan Emir Ersel Karakuş, kimya temel bilgilerini kullanarak, bu alanda en genç yaşta mucit olarak tarihe geçti.

Karakuş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Araştırmaya olan ilgim ve merakımın insanlığa hizmet etmek isteğiyle birleşmesi, bu buluşun ortaya çıkmasındaki temel motivasyonumdur. Bu süreçte ailemin ve öğretmenlerimin destekleriyle bilime olan merakım, ülkeme hizmet etme arzumla birleşti. Bu bilgi ve birikimimle özgün bir çalışma ortaya koymaktan gurur duyuyorum.’’

ANNESİ NANO-TEKNOLOJİ UZMANI

Karakuş'un bilimsel çalışması, annesi Doç. Dr. Selcan Karakuş'un liderliğinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da yürütülen bir çalışma kapsamında hayata geçirildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ferdane Danışman Kalındemirtaş, İstanbul Üniversitesi'nden Dr. Esra Sert ve Öğr. Dr. Ayşe Erol ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Dr. Fatih Özbaş ile iş birliği içinde yürütülen çalışma, kanser hastalığının tedavisinde kullanılabilecek etkili nano-formülasyonların keşfinde önemli bir adım niteliği taşıyor.