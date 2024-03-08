ALANYA Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi öncülüğünde düzenlenen 24. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu 10 Mart Pazar günü Alanya Anıt önünde gerçekleştirilecek. 9 Mart Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında Alanya Belediye Binası’nda yarışmacılara göğüs numaraları verilecek. 10 Mart Pazar günü saat 08.00 ile 15.00 arasında Atatürk Caddesi ve Tosmur Kavşağı arası yol (Atatürk anıtı - LC Waikiki - İskele Yolu ve Sunprime C – Lounge Otel arası) çift taraflı olarak trafiğe kapalı olacaktır.
Koşu programı şöyle;
10 Mart Pazar
Saat 10.00 Yarı Maraton Start
Saat 12.00 Halk Koşusu Start (2 km)
Saat 12.30 Halk Koşusu Start (5 km)
Saat 14.00 Ödül Töreni
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.