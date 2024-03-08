- Spor

Alanyalılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

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Her yıl Alanya'da “Atatürk’e Koşalım, Atatürk’le Koşalım” sloganı ile düzenlenen Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu’nun 24.’sü 10 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

Alanyalılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak mask
Alanyalılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Alanyalılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
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ALANYA Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi öncülüğünde düzenlenen 24. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu 10 Mart Pazar günü Alanya Anıt önünde gerçekleştirilecek. 9 Mart Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında Alanya Belediye Binası’nda yarışmacılara göğüs numaraları verilecek. 10 Mart Pazar günü saat 08.00 ile 15.00 arasında Atatürk Caddesi ve Tosmur Kavşağı arası yol (Atatürk anıtı - LC Waikiki - İskele Yolu ve Sunprime C – Lounge Otel arası) çift taraflı olarak trafiğe kapalı olacaktır.

Koşu programı şöyle;

10 Mart Pazar

Saat 10.00 Yarı Maraton Start

Saat 12.00 Halk Koşusu Start (2 km)

Saat 12.30 Halk Koşusu Start (5 km)

Saat 14.00 Ödül Töreni
# Mart, Alanya, Belediye, Saat, günü, pazar, Atatürk, Otel

08 Mar 2024 - 11:37 - Spor

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