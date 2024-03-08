Survivor Merve Aydın'dan flaş haber: Evlendi

Survivor tüm hızıyla devam ederken yarışmacıların hayatları da sık sık sosyal medyada gündem oluyor.
Milli basketbolcu Merve Aydın, 2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Survivor yarışmasıyla hafızalara kazınan Merve Aydın, Mersin’de uzun zamandır aşk yaşadığı Yunus Özbek ile evlendi.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen sporcu ile Yunus Özbek’i, mutlu günlerinde sevenleri ve dostları yalnız bırakmadı.
Merve Aydın, nikâh töreninde çekilen fotoğraflarını, " Bir ömür" mesajı ve sonsuzluk emojisiyle Instagram hesabından paylaştı.
Ünlü ismin paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum geldi. Aydın'a, "Sonsuz tebrikler, ömür boyu mutluluklar", "Harika görünüyorsun", "Tebrikler", "Çok mutlu olun" gibi yorumları yapıldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.