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Bu nasıl spor? Sosyal medyada yayılan video büyük tepki çekti

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Sosyal medyada bir kişiyle birlikte spor yaptığı anları paylaşan bir kadının paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde eğlenceli bir şekilde spor yapan ikiliye sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı.

Bu nasıl spor? Sosyal medyada yayılan video büyük tepki çekti mask
Bu nasıl spor? Sosyal medyada yayılan video büyük tepki çekti
Bu nasıl spor? Sosyal medyada yayılan video büyük tepki çekti
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Sosyal medyadan birbirinden ilginç görüntüler kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmaya devam ediyor. Görüntülerde bir kişiyle birlikte spor yaptığı anları paylaşan genç kadının gönderisi çok konuşuldu.

'Erkek arkadaşıma endişelenmemesi gerektiğini söylediğim kişisel antrenörüm" notuyla paylaşılan gönderi kısa sürede kullanıcılar tarafından ti'ye alındı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümünün anlam veremediği spor rutinine adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İzledim izledim vallahi anlamadım" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Spor değil esneme hareketleri" yorumunu ekledi.
# Bir, Sosyal, devam

08 Mar 2024 - 11:08 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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