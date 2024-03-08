Bu nasıl spor? Sosyal medyada yayılan video büyük tepki çekti

Sosyal medyadan birbirinden ilginç görüntüler kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmaya devam ediyor. Görüntülerde bir kişiyle birlikte spor yaptığı anları paylaşan genç kadının gönderisi çok konuşuldu.

'Erkek arkadaşıma endişelenmemesi gerektiğini söylediğim kişisel antrenörüm" notuyla paylaşılan gönderi kısa sürede kullanıcılar tarafından ti'ye alındı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümünün anlam veremediği spor rutinine adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İzledim izledim vallahi anlamadım" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Spor değil esneme hareketleri" yorumunu ekledi.