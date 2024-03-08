Bu nasıl spor? Sosyal medyada yayılan video büyük tepki çekti

Sosyal medyadan birbirinden ilginç görüntüler kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmaya devam ediyor. Görüntülerde bir kişiyle birlikte spor yaptığı anları paylaşan genç kadının gönderisi çok konuşuldu.
'Erkek arkadaşıma endişelenmemesi gerektiğini söylediğim kişisel antrenörüm" notuyla paylaşılan gönderi kısa sürede kullanıcılar tarafından ti'ye alındı.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümünün anlam veremediği spor rutinine adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İzledim izledim vallahi anlamadım" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Spor değil esneme hareketleri" yorumunu ekledi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.