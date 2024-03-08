Antalya ve Alanya'ya Rus yağacak: ATOR'dan flaş açıklama

Rusya Tur Endüstrisi Birliği ATOR'dan yapılan açıklamaya göre Erken rezervasyonlar artıyor.
ANTALYA VE ALANYA'YA RUS YAĞACAK
Türkiye turlarının geçen yıla kıyasla yüzde 10 ile 20 arasında değişen oranlarda ucuzladığını açıkladı. Birlikten yapılan açıklamayı haberleştiren İnterfaks, fiyatlardaki düşüş nedeniyle erken rezervasyonların arttığını yazıyor.
ANTALYA VE DALAMAN'A DOĞRUDAN SEFERLER VAR
Ancak düşüşe rağmen iki kişilik ve 9 gecelik bir turun fiyatı 230 bin rubleden başlıyor (2 bin 500 dolar).
Ajans Uralskiye Avialinii, Red Wings, Corenfon, Pegasus, Azimut ve Azur Air gibi havayollarının Rusya'nın 17 şehrinden Türkiye'deki tatil beldelerinde yolcu taşıdığını bildirdi.
Yolcular Moskova ve Petersburg'dan Antalya ve Dalaman'a direkt seferlerle uçabiliyor. Bodrum'a ise yalnızca Moskova'dan sefer var.
Kaynak: ATOR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.