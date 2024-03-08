Antalya ve Alanya'ya Rus yağacak: ATOR'dan flaş açıklama

Rusya Tur Endüstrisi Birliği ATOR'dan yapılan açıklamaya göre Erken rezervasyonlar artıyor.

ANTALYA VE ALANYA'YA RUS YAĞACAK

Türkiye turlarının geçen yıla kıyasla yüzde 10 ile 20 arasında değişen oranlarda ucuzladığını açıkladı. Birlikten yapılan açıklamayı haberleştiren İnterfaks, fiyatlardaki düşüş nedeniyle erken rezervasyonların arttığını yazıyor.

ANTALYA VE DALAMAN'A DOĞRUDAN SEFERLER VAR

Ancak düşüşe rağmen iki kişilik ve 9 gecelik bir turun fiyatı 230 bin rubleden başlıyor (2 bin 500 dolar).

Ajans Uralskiye Avialinii, Red Wings, Corenfon, Pegasus, Azimut ve Azur Air gibi havayollarının Rusya'nın 17 şehrinden Türkiye'deki tatil beldelerinde yolcu taşıdığını bildirdi.

Yolcular Moskova ve Petersburg'dan Antalya ve Dalaman'a direkt seferlerle uçabiliyor. Bodrum'a ise yalnızca Moskova'dan sefer var.

Kaynak: ATOR