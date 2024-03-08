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Yüzlerce sapığın arasında kalan genç kadın dehşeti yaşadı: 'Görüntüleri izlemeye dayanamadım'

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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü tepkilere neden oldu. Hindistan'da kaydedilen görüntülerde bir kadın dansçı bir grup erkek tarafından taciz edildi. Kadın dansçının yaşadığı zor anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere tepkiler gecikmedi.

Yüzlerce sapığın arasında kalan genç kadın dehşeti yaşadı: 'Görüntüleri izlemeye dayanamadım' mask
Yüzlerce sapığın arasında kalan genç kadın dehşeti yaşadı: 'Görüntüleri izlemeye dayanamadım'
Yüzlerce sapığın arasında kalan genç kadın dehşeti yaşadı: 'Görüntüleri izlemeye dayanamadım'
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Hindistan'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyadan paylaşılınca infial yarattı. Görüntülerde bir kadın dansçının yaşadığı taciz anları saniye saniye kaydedildi.

Bir grup erkeğin etrafını sardığı kadın dansçı kendisini korumak için uzun bir süre mücadele etti. O anlarda çevredekilerin yardım etmemesi tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada kullanıcıları görüntülere tepki göstermeyi ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı o anlara, "Gerçekten iğrenç" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlemeye dayanamadım" yorumunu ekledi.

Kaynak: MYNET
# Sosyal, Bir, etti, Kadın

08 Mar 2024 - 10:03 - Dünya

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