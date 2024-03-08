Yüzlerce sapığın arasında kalan genç kadın dehşeti yaşadı: 'Görüntüleri izlemeye dayanamadım'

Hindistan'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyadan paylaşılınca infial yarattı. Görüntülerde bir kadın dansçının yaşadığı taciz anları saniye saniye kaydedildi.
Bir grup erkeğin etrafını sardığı kadın dansçı kendisini korumak için uzun bir süre mücadele etti. O anlarda çevredekilerin yardım etmemesi tepkilere neden oldu.
Sosyal medyada kullanıcıları görüntülere tepki göstermeyi ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı o anlara, "Gerçekten iğrenç" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlemeye dayanamadım" yorumunu ekledi.
Kaynak: MYNET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.