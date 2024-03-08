İliç altın madeni faciasında mühendisten şok ifadeler

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold firmasına ait altın madeninde meydana gelen ve dokuz işçinin yaşamını yitirdiği trajik faciayla ilgili tutuklanan firma mühendisi Kaan Murat Akpolat'ın ifadeleri, maden güvenliği ve denetim eksiklikleri konusunda ciddi soruları beraberinde getiriyor. Olayın ardından başlatılan adli soruşturma çerçevesinde alınan ifadelerde, madende yaşananların ve bakanlık denetimlerinin eksikliğinin detayları gün yüzüne çıktı.

T24'ten gazeteci Tolga Şardan'ın aktardığına göre mühendis Akpolat, 17 aydır "asistan proses mühendisi" olarak görev yaptığı madende, 13 Şubat sabahı yaşananları anlatırken, facianın nedenlerinden biri olarak bakanlığın denetim yapmamasını işaret etti. Akpolat'ın ifadelerine göre, maden sahasında yıllardır uygulanan bir prosedür izlenmesine rağmen, bugüne dek herhangi bir bakanlık denetimi ile karşılaşılmamış.

'HİÇ DENETİM GÖRMEDİM'

"(...) Ben bakanlık tarafından denetim görmedim. Belki müdürlerimiz tarafından bu denetim gözlenmiştir." diyen Akpolat, madenin işletme sürecinde yaşanan çatlaklar ve bu çatlakların nasıl tedavi edildiğine dair bilgileri paylaştı. GRE firması tarafından yapılan denetimler dışında, resmi bir denetimin gerçekleşmediğini vurgulayan Akpolat, madende büyük çatlakların daha önce gözlemlenmediğini, ancak küçük çatlakların zaman zaman oluştuğunu belirtti.

Facianın yaşandığı sabah, maden sahasında kırıkların fark edilmesi üzerine üretim müdürünün bilgilendirildiği ve hemen harekete geçildiği anlatılırken, buna rağmen yaşanan kayıpların önlenemediği ifade edildi. Akpolat ve diğer yetkililerin çatlaklarla ilgili inceleme yaparken, yaklaşık 30 işçinin bölgede çalışmaya devam ettiği, sonrasında ise alanın boşaltılma kararı alındığı aktarıldı.

Kaynak: Karar