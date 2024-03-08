- Gündem

İliç altın madeni faciasında mühendisten şok ifadeler

ABONE OL Google News Sayfamız

Erzincan'daki İliç altın madeninde dokuz işçinin hayatını kaybetmesine neden olan faciada, madende yıllardır bakanlık denetimi yapılmadığı ortaya çıktı. Tutuklanan firma mühendisi Kaan Murat Akpolat'ın ifadeleri, maden güvenliği ve denetim eksiklikleri konusunda büyük endişe yaratıyor.

İliç altın madeni faciasında mühendisten şok ifadeler mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold firmasına ait altın madeninde meydana gelen ve dokuz işçinin yaşamını yitirdiği trajik faciayla ilgili tutuklanan firma mühendisi Kaan Murat Akpolat'ın ifadeleri, maden güvenliği ve denetim eksiklikleri konusunda ciddi soruları beraberinde getiriyor. Olayın ardından başlatılan adli soruşturma çerçevesinde alınan ifadelerde, madende yaşananların ve bakanlık denetimlerinin eksikliğinin detayları gün yüzüne çıktı.

T24'ten gazeteci Tolga Şardan'ın aktardığına göre mühendis Akpolat, 17 aydır "asistan proses mühendisi" olarak görev yaptığı madende, 13 Şubat sabahı yaşananları anlatırken, facianın nedenlerinden biri olarak bakanlığın denetim yapmamasını işaret etti. Akpolat'ın ifadelerine göre, maden sahasında yıllardır uygulanan bir prosedür izlenmesine rağmen, bugüne dek herhangi bir bakanlık denetimi ile karşılaşılmamış.

'HİÇ DENETİM GÖRMEDİM'

"(...) Ben bakanlık tarafından denetim görmedim. Belki müdürlerimiz tarafından bu denetim gözlenmiştir." diyen Akpolat, madenin işletme sürecinde yaşanan çatlaklar ve bu çatlakların nasıl tedavi edildiğine dair bilgileri paylaştı. GRE firması tarafından yapılan denetimler dışında, resmi bir denetimin gerçekleşmediğini vurgulayan Akpolat, madende büyük çatlakların daha önce gözlemlenmediğini, ancak küçük çatlakların zaman zaman oluştuğunu belirtti.

Facianın yaşandığı sabah, maden sahasında kırıkların fark edilmesi üzerine üretim müdürünün bilgilendirildiği ve hemen harekete geçildiği anlatılırken, buna rağmen yaşanan kayıpların önlenemediği ifade edildi. Akpolat ve diğer yetkililerin çatlaklarla ilgili inceleme yaparken, yaklaşık 30 işçinin bölgede çalışmaya devam ettiği, sonrasında ise alanın boşaltılma kararı alındığı aktarıldı.

Kaynak: Karar

# devam, Gelen, Bir, etti, ilgili, ifade, GÜN, altın

08 Mar 2024 - 09:38 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Meteoroloji'den uyarı: Çok sert yağış geliyor mask
Meteoroloji'den uyarı: Çok sert yağış geliyor
Dolandırıcılar durmak bilmiyor: Bu kez de 31 Mart yerel seçimlerine göz diktiler! Kulaklarınıza inanamayacaksınız... mask
Dolandırıcılar durmak bilmiyor: Bu kez de 31 Mart yerel seçimlerine göz diktiler! Kulaklarınıza inanamayacaksınız...
Vali Şahin açıkladı! Antalya'da yabancılara ait evlere çöken örgüt çökertildi mask
Vali Şahin açıkladı! Antalya'da yabancılara ait evlere çöken örgüt çökertildi
Son dakika! İsveç, resmen NATO üyesi oldu mask
Son dakika! İsveç, resmen NATO üyesi oldu
YSK Başkanı Yener: Okullar ve konteynerler seçime hazır mask
YSK Başkanı Yener: Okullar ve konteynerler seçime hazır
Öğrencilerin dikkatine! YKS geç başvuruları bugün sona eriyor mask
Öğrencilerin dikkatine! YKS geç başvuruları bugün sona eriyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber