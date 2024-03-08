Piyasalar yangın yeri! Euro 35 lira oldu

Bu hafta yatırım araçlarının performansı ortaya çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,96 kaybederek 9.097,15 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.062,36, en yüksek 9.450,48 puanı gördü.
ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ
24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 5,36 kazançla 2.164 liraya yükseldi. Doların fiyatı yüzde 2,08 artışla 31,95 lira oldu.
EURO KAPALI PİYASADA 35 LİRAYI AŞTI
Euro/TL kurunun satış fiyatı yüzde 3,07 yükselişle 35,09 lirayı gördü
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.