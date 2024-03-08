08 Mar 2024 - 08:23- Ekonomi G:

Piyasalar yangın yeri! Euro 35 lira oldu

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Döviz kurları yükselişine hız verdi. Dolar geçtiğimiz hafta yüzde 1,5’e yakın değer kazanırken, en kritik atak euro/TL’den geldi.

Piyasalar yangın yeri! Euro 35 lira oldu mask
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Bu hafta yatırım araçlarının performansı ortaya çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,96 kaybederek 9.097,15 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.062,36, en yüksek 9.450,48 puanı gördü.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 5,36 kazançla 2.164 liraya yükseldi. Doların fiyatı yüzde 2,08 artışla 31,95 lira oldu.

EURO KAPALI PİYASADA 35 LİRAYI AŞTI

Euro/TL kurunun satış fiyatı yüzde 3,07 yükselişle 35,09 lirayı gördü
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08 Mar 2024 - 08:23 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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