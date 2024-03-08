Meteoroloji'den uyarı: Çok sert yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Manisa, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güney, Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.